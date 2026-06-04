サークルの中に閉じ込められた！と、アピールするペキニーズの赤ちゃん。飼い主さんへ必死に訴えるものの…犬生一周目すぎる！？可愛い勘違いが話題になっているのです。

思わず抱きしめたくなる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で141万回を超えて表示されており、8.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『閉じ込められた！』と訴える赤ちゃん犬→すぐ横を見ると…まさかの光景】

閉じ込められたと訴える赤ちゃん犬

Xアカウント『@watabou_peki』に投稿されたのは、ペキニーズ「わた坊」くんがお迎えされたばかりの頃の一コマ。

まだ手のひらに乗ってしまいそうなほど小さかったわた坊くん。

犬生一周目すぎる『まさかの光景』に反響

透明のサークルの中で過ごしていたかと思えば、飼い主さんに『閉じ込められています…！』と、訴え始めたのだといいます。

透明の壁に小さなおててをピタッとくっつけながら、二足歩行で凛々しく立ち上がって飼い主さんを見つめていたというわた坊くん。

遠目でも分かるぷにぷにの肉球、ぬいぐるみのようなフォルム、反して迫真の表情。どうやらわた坊くんは至って真剣に『閉じ込められた』と思っているようですが…。

なんとわた坊くんのちょうど反対側にある扉は全開…。ほんの少し横にズレればいつでも出られる状態だった模様。

まさに『犬生一周目』という言葉がぴったりな状況だったのだそう。

わた坊くんのただまっすぐ前しか見ていない、赤ちゃんならではの可愛すぎる勘違いは飼い主さんはもちろんのこと、多くのユーザーを悶絶させることとなったのでした。

この投稿には「わた坊！横！」「教えてあげたいｗ」「開いてるよ～！」「もうだめです…って顔かわいい」「人間の入口だと思ってる説」「出れるのにねｗ」「可愛すぎる」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

表情豊かで甘えん坊なペキニーズの男の子

2024年10月3日生まれのわた坊くんは、甘えん坊でマイペースな男の子。表情豊かで個性とユーモアに溢れる仕草や振る舞いはあまりにも愛くるしいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすわた坊くんのお姿は日々ペキニーズの魅力やたくさんの癒やしを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@watabou_peki」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。