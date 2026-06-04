スタンダードプードルさんの天真爛漫すぎる一幕が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万2000回再生を突破し、「着ぐるみ？ｗ」「ちゃんと閉めるの偉いｗ」「まじで３歳児(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：トイレをしていたら、なぜかドアが開いて…まさかの『大型犬が入り込んでくる光景』】

トイレ中の珍事！？

TikTokアカウント「kazoo.pets」の投稿主さんが紹介したのは、スタンダードプードルの『ラキ』ちゃんが見せた日常の一幕です。

投稿主さんがトイレへ入っていたときのこと。静かな時間が流れていたはずなのに、突然ドアがゆっくり開き始めたそうです。驚いて振り向くと、そこにいたのは大型犬のラキちゃんでした。

実はラキちゃん、立ち上がってドアノブを操作し、自力で開けてしまったのだとか。そのまま投稿主さんの足元へ移動すると、当然のように腰を下ろし、すっかりリラックスモードに入ったといいます。どうやらラキちゃんにとって、トイレは投稿主さんと一緒に寛ぐ空間だったようです。

天真爛漫な姿にホッコリ

満足したラキちゃんは自分で扉を閉め、いったん廊下へ。しかし、それで終わりではありません。数秒後には再び戻ってきて、またドアを開けて入室。今度は投稿主さんへ飛びつき、甘えるようにじゃれ始めたそうです。

さらに遊びモードに火がつくと、二本足で立ちながらドアを開けたり閉めたりを繰り返したとか。その姿はまるで新しい遊具を見つけた子どものよう。

そして最後は突然飽きたのか、ドアを開けっぱなしにしたまま去っていったといいます。その姿はもはや大型犬というより、着ぐるみを着た3歳児そのもの。自由奔放で天真爛漫な行動に、多くの人が笑顔になってしまったのでした。

この投稿には、「上手にドアの開閉できてすごい」「落ち着いて用たせませんねw」「可愛いから許しちゃう」など、多くのコメントが寄せられています。

扉の開閉が得意なラキちゃん

実はラキちゃん、扉を開けるのはトイレだけではないそうです。散歩へ行きたくなると、いそいそとリビングの扉の前へ向かい、自分で開けながら「そろそろ行く？」と催促することもあるのだとか。もはや扉は、ラキちゃんにとって意思表示の道具なのかもしれません。

また、おうちには空吉ちゃん、グーニーちゃんという同居犬もいるそうで、毎日とてもにぎやか。個性豊かな仲間たちと一緒に、ラキちゃんは今日ものびのび暮らしているそうです♪

TikTokアカウント「kazoo.pets」には、他にも3匹のわんこの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「kazoo.pets」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。