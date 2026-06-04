子犬が初めて訪れたお店で、優しい店員さんに出会ったら…？あっという間に懐いて甘え始める姿に、メロメロになる人が続出！投稿は記事執筆時点で15万9000回再生を突破し、「可愛すぎる」「ほっこり」といった声が寄せられています。

【動画：極小子犬と一緒にショッピング→初めて会う『店員さん』と出会って数秒で…『尊すぎる光景』】

出会って数秒で甘えん坊全開！

YouTubeチャンネル「チワワのチョッピチャンネル」に投稿されたのは、チワワの子犬「ルミ」ちゃんがハーネスをオーダーメイドできるお店に行った時の様子です。ルミちゃんがお店に到着すると、店員さんが「こんにちは」と温かく迎えてくれたそう。

そして店員さんがそっと指を差し出すと、ルミちゃんは嬉しそうにしっぽを振りながら指をペロペロと舐めたとか。さらにペットカートの中でゴロンと寝転び、「ナデナデして！」とお腹を見せたそう。まさか出会って数秒で心を許し、甘えん坊全開になるとは…。無邪気で人懐っこい姿に、キュンとせずにはいられません！

すっかり店員さんが大好きに

飼い主さんと店員さんがお話している間も、店員さんの指を舐めて甘え続けていたというルミちゃん。お腹を撫でてあげると、体をピーンと伸ばして大喜び！これには店員さんも「めっちゃ可愛い」とメロメロになっていたそうです。ルミちゃんがカートから身を乗り出して、「もっと構って」とアピールする場面も。

一通り商品の説明を聞いた後で、試着をしてみることに。さっそくルミちゃんにハーネスを着けて床に下ろすと、ちょっと緊張気味なのか動かなくなってしまったそう。

ところが店員さんが別のハーネスに着け替えようと体に触れた瞬間に、再び甘えん坊スイッチがオンに。ルミちゃんは急に動き出したかと思うと、「抱っこして～」と店員さんのお膝に乗ってきたとか。すっかり店員さんのことが大好きになったようですね！

優しい世界にほっこり

その後、無事にハーネスの注文が完了。お店にいる間は、店員さんだけでなく他のお客さんたちも「可愛いね」「小っちゃ～い」と言い合いながら、ルミちゃんを温かく見守っていてくれたそうですよ。ルミちゃんも周りの人々の優しさを感じていたからこそ、人見知りせずに過ごせたのかもしれませんね。

この投稿には「全てが可愛い過ぎる。たまりません」「心許すの早すぎｗ」「懐き方ハンパないですね！」「人懐っこい性格がみんなを癒してくれる」「皆に可愛がられて嬉しいですね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「チワワのチョッピチャンネル」には、ルミちゃん＆ティーナちゃん＆チョッピちゃんというチワワ3姉妹の尊い日常が投稿されているので、ぜひチェックして癒されてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「チワワのチョッピチャンネル」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。