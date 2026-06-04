「性別を家族に発表した結果…」元モー娘。新垣里沙、第1子の性別発表「愛が溢れている」「本当に素敵な旦那様」
元モーニング娘。で俳優の新垣里沙さんは6月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫でYouTubeチャンネル「カジサック」のカメラマン・ヤスタケさんや両親に、おなかの赤ちゃんの性別を発表する様子を収めたYouTube動画を公開し、祝福の声が集まっています。
【動画】新垣里沙、赤ちゃんの性別を発表
動画内では「妊娠15週に入って妊婦検診に行ってきました」と報告。以前から夫婦間で、ジェンダーリビールケーキ（おなかの赤ちゃんの性別を発表するケーキ）をしたいと話し合っていたため、検診に同行していたヤスタケさんは席を外し、新垣さん1人で医師から性別を聞く形をとったと明かしました。
性別を知らされていないヤスタケさんと新垣さんの父がそろったところで、ジェンダーリビール開始。緊張した面持ちのヤスタケさんがケーキに入刀すると……中から現れたのは、ブルーベリー！ 皆が笑顔になる幸せな動画です。
コメントでは「自分の事ではなく、奥さんの事を1番に考えているヤスタケさんのコメントが素敵です」「本当素敵な旦那様ですよね」「たけ氏のりさちゃん愛が溢れている動画だった」「おめでとうございます 心がほっこりしました」「見る前からgoodボタン押しちゃいました」など、祝福や温かい声が集まっています。
(文:五六七 八千代)
【動画】新垣里沙、赤ちゃんの性別を発表
妊娠15週に性別が判明新垣さんは「ドキドキ」とつづり、YouTube動画「【性別発表】ジェンダーリビールケーキで赤ちゃんの性別を家族に発表した結果…」へのリンクを投稿。
ケーキの中身は……検診後、実家で母と一緒にジェンダーリビールケーキを作った新垣さん。ブルーベリーといちごがたっぷりと飾られた大きなケーキが完成しました。ケーキを切り分けたとき、中にブルーベリーが入っていれば男の子、いちごが入っていれば女の子というルールです。
性別を知らされていないヤスタケさんと新垣さんの父がそろったところで、ジェンダーリビール開始。緊張した面持ちのヤスタケさんがケーキに入刀すると……中から現れたのは、ブルーベリー！ 皆が笑顔になる幸せな動画です。
コメントでは「自分の事ではなく、奥さんの事を1番に考えているヤスタケさんのコメントが素敵です」「本当素敵な旦那様ですよね」「たけ氏のりさちゃん愛が溢れている動画だった」「おめでとうございます 心がほっこりしました」「見る前からgoodボタン押しちゃいました」など、祝福や温かい声が集まっています。
(文:五六七 八千代)