今月の注目雑誌から、魅力的な付録「メッセンジャーバッグ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MonoMax 2026年7月号増刊』（宝島社）の「メッセンジャーバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『MonoMax 2026年7月号増刊』の「メッセンジャーバッグ」が見逃せない！


宝島社から6月9日に発売される『MonoMax 2026年7月号増刊』（税込1590円）。付録として、「メッセンジャーバッグ」が付いてきます。

はっ水生地＆止水ファスナー搭載！雨の日も気兼ねなく使えるタフ仕様


はっ水加工を施した生地と止水ファスナーを採用したメッセンジャーバッグです。急な雨や水濡れにも対応できるため、天気を気にせず毎日使えるのが最大の魅力。しっかりとした作りでタフに使えるので、通勤・通学はもちろんアウトドアシーンでも頼りになる一点です。

男性誌MonoMaxらしい実用性重視の設計で、デイリーからアクティブシーンまで活躍


実用的なアイテムにこだわるメンズライフスタイル誌MonoMaxが手がけた付録らしく、機能性と使い勝手を追求したデザインに仕上がっています。メッセンジャーバッグならではのショルダーストラップで斜めがけができ、両手が自由になるのも便利なポイントです。日常使いからアクティブなシーンまで幅広く対応できる、この夏注目の付録です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース お買いもの部)