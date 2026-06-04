【付録】はっ水生地＆止水ファスナー搭載！「メッセンジャーバッグ」が付いてくる『MonoMax 2026年7月号増刊』が6月9日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MonoMax 2026年7月号増刊』（宝島社）の「メッセンジャーバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月9日に発売される『MonoMax 2026年7月号増刊』（税込1590円）。付録として、「メッセンジャーバッグ」が付いてきます。
はっ水加工を施した生地と止水ファスナーを採用したメッセンジャーバッグです。急な雨や水濡れにも対応できるため、天気を気にせず毎日使えるのが最大の魅力。しっかりとした作りでタフに使えるので、通勤・通学はもちろんアウトドアシーンでも頼りになる一点です。
実用的なアイテムにこだわるメンズライフスタイル誌MonoMaxが手がけた付録らしく、機能性と使い勝手を追求したデザインに仕上がっています。メッセンジャーバッグならではのショルダーストラップで斜めがけができ、両手が自由になるのも便利なポイントです。日常使いからアクティブなシーンまで幅広く対応できる、この夏注目の付録です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『MonoMax 2026年7月号増刊』の「メッセンジャーバッグ」が見逃せない！
宝島社から6月9日に発売される『MonoMax 2026年7月号増刊』（税込1590円）。付録として、「メッセンジャーバッグ」が付いてきます。
はっ水生地＆止水ファスナー搭載！雨の日も気兼ねなく使えるタフ仕様
はっ水加工を施した生地と止水ファスナーを採用したメッセンジャーバッグです。急な雨や水濡れにも対応できるため、天気を気にせず毎日使えるのが最大の魅力。しっかりとした作りでタフに使えるので、通勤・通学はもちろんアウトドアシーンでも頼りになる一点です。
男性誌MonoMaxらしい実用性重視の設計で、デイリーからアクティブシーンまで活躍
実用的なアイテムにこだわるメンズライフスタイル誌MonoMaxが手がけた付録らしく、機能性と使い勝手を追求したデザインに仕上がっています。メッセンジャーバッグならではのショルダーストラップで斜めがけができ、両手が自由になるのも便利なポイントです。日常使いからアクティブなシーンまで幅広く対応できる、この夏注目の付録です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)