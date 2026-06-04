「痩せた？」坂口憲二、色気漂う最新ショットに反響「衝撃の走るかっこよさ」「年々渋みが増して...」
俳優の坂口憲二さんは6月3日、自身のInstagramを更新。最新のイケメンショットを公開しました。
【写真】坂口憲二の近影
コメントでは「やっぱりかっこよすぎて、急に見たら、気を失いそうになりました」「かっこよすぎる……」「年齢を増すたびに色気を感じさせる」「年々渋みが増して...どこまでカッコよくなるんやろう...」「見た瞬間、衝撃の走るかっこよさです ため息でました」「めっちゃ理想のタイプ」と絶賛の声のほか、「痩せた？」「なんか痩せたような気がしますね。大丈夫ですか？」と、心配の声も寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】坂口憲二の近影
「めっちゃ理想のタイプ」坂口さんは「GDC/ロータス/アロハ」とつづり、2枚の写真を投稿。黒地に花柄のジャケットにサングラスを合わせた姿です。ポケットに手を入れて立つポーズが格好いいです。ひげも似合っていて、坂口さんの魅力が引き立っています。
コメントでは「やっぱりかっこよすぎて、急に見たら、気を失いそうになりました」「かっこよすぎる……」「年齢を増すたびに色気を感じさせる」「年々渋みが増して...どこまでカッコよくなるんやろう...」「見た瞬間、衝撃の走るかっこよさです ため息でました」「めっちゃ理想のタイプ」と絶賛の声のほか、「痩せた？」「なんか痩せたような気がしますね。大丈夫ですか？」と、心配の声も寄せられました。
「洋介とGDC」5月23日には「洋介とGDC」とつづり、俳優の窪塚洋介さんとのツーショットを披露していた坂口さん。格好良く年を重ねている2人といえるでしょう。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)