俳優の坂口憲二さんは6月3日、自身のInstagramを更新。色気があふれる最新ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：坂口憲二さん公式Instagramより）

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俳優の坂口憲二さんは6月3日、自身のInstagramを更新。最新のイケメンショットを公開しました。

【写真】坂口憲二の近影

「めっちゃ理想のタイプ」

坂口さんは「GDC/ロータス/アロハ」とつづり、2枚の写真を投稿。黒地に花柄のジャケットにサングラスを合わせた姿です。ポケットに手を入れて立つポーズが格好いいです。ひげも似合っていて、坂口さんの魅力が引き立っています。

コメントでは「やっぱりかっこよすぎて、急に見たら、気を失いそうになりました」「かっこよすぎる……」「年齢を増すたびに色気を感じさせる」「年々渋みが増して...どこまでカッコよくなるんやろう...」「見た瞬間、衝撃の走るかっこよさです　ため息でました」「めっちゃ理想のタイプ」と絶賛の声のほか、「痩せた？」「なんか痩せたような気がしますね。大丈夫ですか？」と、心配の声も寄せられました。

「洋介とGDC」

5月23日には「洋介とGDC」とつづり、俳優の窪塚洋介さんとのツーショットを披露していた坂口さん。格好良く年を重ねている2人といえるでしょう。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)