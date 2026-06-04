ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願うコメリは、6月4日から、「BreezyGreen コンパクト収納できるミストスタンド」および「ガーデンミストスタンド」の2商品の販売を「コメリパワー」「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」で開始する（一部店舗を除く）。

連日の猛暑によって屋外での熱中症リスクが高まる中、電気代を気にせず涼をとれる「エコな暑さ対策」に注目が集まっている。コメリのオリジナルブランド「BreezyGreen」から登場した新型ミストスタンドは、1時間使っても水道代わずか約3.2円のエコモデルと、狙った場所へピンポイントに霧を届ける機能派モデルの2ラインアップする。プール遊び、ガーデニング、玄関先の打ち水など、夏の屋外作業を劇的に快適なものへと変える。



「BreezyGreen コンパクト収納できるミストスタンド」

「BreezyGreen コンパクト収納できるミストスタンド」は、ミストで涼しく快適な空間を演出。家計と環境に優しいエコ設計が魅力の商品になっている。水圧0.4MPa時の使用水量は1分間あたり約116mlに抑えられており、1時間使用しても水道代は約3.2円（料金設定：1Lあたり0.46円換算）と、圧倒的な経済性を実現した。電気を使わないエコなクーラーとして、長時間のガーデニングや玄関先での打ち水、庭での納涼タイムにも気兼ねなく使用できる。また、同商品は収納性にも優れており、使用しない時期にはコンパクトに折りたたんで保管することが可能。設置場所を選ばないスマートなフォルムでありながら、微細なミストが周囲の気温を効果的に下げ、真夏の屋外作業を劇的に快適なものへと変える。



「ガーデンミストスタンド ピーコックグリーン」

「ガーデンミストスタンド ピーコックグリーン」は、庭の緑に美しく調和する深みのある「ピーコックグリーン」色を採用した機能派モデル。最大の特徴は、独立して回転する2つのノズルを搭載している点にある。上下左右あらゆる方向に霧吹きの角度を調整できるため、作業者の足元や植物の周囲など、狙った場所へピンポイントにミストを届けることが可能。また、使い勝手の良さにもこだわり、手元で簡単に「止水／通水」を切り替えられるコック付きコネクターを採用した。わざわざ蛇口まで戻ることなく給水をコントロールできるため、庭仕事の手を止めることがないという。ホースとの接続もワンタッチで完了するため、準備や片付けもスムーズに行える。

［小売価格］

BreezyGreen コンパクト収納できるミストスタンド：1480円

ガーデンミストスタンド ピーコックグリーン：1980円

（すべて税込）

［発売日］6月4日（木）

コメリ＝https://www.komeri.bit.or.jp