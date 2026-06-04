島忠は、累計販売数7万7000個を突破（2025年4月〜2026年5月までの使い捨て洗顔タオルシリーズ累計販売数）した「使い捨て洗顔タオル」シリーズの新商品として、保湿成分のセラミドを配合した「使い捨て保湿洗顔タオル」を、5月下旬から販売を開始した。

近年、スキンケア意識の高まりとともに、洗顔後のタオルによる雑菌やニオイ、肌への摩擦を気にする人が増えている。なかでも、「肌への摩擦を減らすこと」は、健やかな肌を保つうえで重要な美容習慣として注目されている。

こうしたニーズを背景に、使い切りで清潔に使用できる「使い捨て洗顔タオル」は、日常のスキンケアアイテムとして関心が高まっている。島忠の「使い捨て洗顔タオル」は、やわらかな素材によるやさしい使い心地が支持され、シリーズ累計販売数7万7000個を突破した。



「使い捨て保湿洗顔タオル」

今回発売した「使い捨て保湿洗顔タオル」は、「より肌にやさしい商品が欲しい」という消費者の声をもとに開発した商品となっている。敏感肌の人や、肌がデリケートな時期でも使いやすいよう、保湿成分のセラミドを配合した。

クレンジングや洗顔に加え、「顔を拭く」という日常のケア工程にも着目し、肌への負担軽減につながる新しいスキンケア習慣を提案する。

商品特徴は、毛羽残りしにくい不織布素材を採用し、肌への負担を抑えたやさしい使い心地を実現した。エンボス加⼯の凹凸構造によって、水分や汚れをしっかり絡めとる。水分を素早く吸収し、破れにくい丈夫な生地によって、しっかり拭き取ることができる。使用シーンに合わせて設置場所を選べるため、洗面所などでも使いやすい仕様になっている。

［小売価格］547円（税込）

［発売日］5月下旬

島忠＝https://www.shimachu.co.jp