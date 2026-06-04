サンワサプライは、長さ調整可能な腰ベルトで装着でき、iPad miniと小物を一緒に持ち運べる腰巻きベルト式ケース「PDA−TAB20」を6月下旬に発売する予定。同製品は、iPad mini A17 Proおよび第1〜6世代に対応したウエストポーチ型ケース。iPad miniを収納したまま持ち運べるため、両手を空けて移動や作業が行える。さらに、ペンやメモ帳、小物、スマートフォンなどを収納できる4つのポケットを備え、接客業や物流・倉庫での検品作業、施設管理など、iPad miniを頻繁に使用するさまざまなビジネスシーンで活躍する。

同品は、腰に装着できる長さ調整可能なベルト付きで、iPad miniをスマートに持ち運べる。両手が自由に使えて、作業や移動も快適に行えます。また、肩掛けでの使用にも対応する。iPad miniだけでなく、スマートフォンやペンなどの小物も入るポケットも付いている。ケースを装着したままでも収納でき、スムーズに出し入れできる。体に触れる裏面には通気性の良いメッシュ素材を採用し、熱や湿気がこもりにくいケースになっている。タブレット収納部のフラップにはマグネットを内蔵。必要なときにすぐ取り出せて、使い終わったら軽く閉じるだけでしっかり固定される。

［小売価格］4950円（税込）

［発売日］6月下旬

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp