スマートビズスタイルを提案する「ORIHICA（オリヒカ）」（運営：AOKI）は、オフィスカジュアルを快適かつスタイリッシュに格上げする「CITY TAILORED（シティテーラード）」シリーズを展開している。今回、夏の新作商品を、ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップで販売を開始した。

今年の夏も厳しい暑さが予想される中、ORIHICAでは涼しく快適に過ごせる「CITY TAILORED」シリーズを展開する。同シリーズは、シアージャケット、フレアロングスカート、そして共生地のORIHICA美ラクるブラウスで構成されている。組み合わせ次第で何通りにも着まわすことが可能で、夏のオフィスシーンからカジュアルシーンまで幅広く対応するアイテムが揃っている。

昨年登場し好評を博したシアージャケットは、よりコーディネートに取り入れやすいカラー展開にブラッシュアップした。シャツ感覚でサッと羽織ることができ、一部商品はUVカット機能も備え、屋外では紫外線対策として、オフィス内では冷房対策としても活躍する。素材には麻調の合繊素材を使用し、独特の膨らみ感が特長とのこと。ドライタッチで清涼感のある肌触りに加え、高通気、接触冷感、吸汗速乾機能も備えている。また、マシンウォッシャブルのため手入れも簡単で、猛暑が予想される今年の夏に最適なアイテムとなっている。





スカートは、タック入りの大きく広がるフレアシルエットを採用。華やかさと上品さがあり、ORIHICAの人気商品「THE THIRD SUITS」などとも合わせやすいデザインになっている。また、共生地のORIHICA美ラクるブラウスと合わせたセットアップスタイルもおすすめだとか。シア―ジャケット同様に麻調の合繊素材を使用し、通気性の高さに加え接触冷感やUVカットなど、夏に嬉しい機能を備えている。暑い季節をオン・オフ問わず快適に彩る一着となっている。

これからもORIHICAは、消費者のニーズに寄り添い、気候変動やオフィススタイルの変化に対応した商品を開発・販売していく考え。

CITY TAILOREDジャケットは、独特の膨らみ感があり、天然繊維のような風合いでありながらもシワになりにくく、美しいシルエットを保つ。ドライタッチと優れた通気性が暑い季節に最適だとか。

シャツ感覚で羽織ることができ、シア―素材ならではの適度な抜け感と軽やかさが魅力の一着とのこと。一部商品はUVカット機能付きで、屋外では紫外線対策として、室内では冷房対策としても使用でき、汎用性の高いトレンド感のあるジャケットになっている。

接触冷感や吸汗速乾機能といった機能性を備えている。自宅の洗濯機でも洗うことができ、夏場も常に快適かつ清潔に着用可能だとか。





CITY TAILOREDスカート・ORIHICA美ラクるブラウスは、通気性の高い麻調の合繊素材使用。ナチュラルな風合いと、接触冷感やマシンウォッシャブルなどポリエステル100％ならではの優れた実用性を兼ね備えている。

タック入りの大きく広がるフレアシルエットで、華やかで上品な印象を与える。ジャケットと合わせても様になり、オフィスカジュアルにもおすすめのアイテムとなっている。

単品使用はもちろん、共生地のORIHICA美ラクるブラウスとセットアップで着用することも可能。シーンや気分に合わせて自由に組み合わせができ、コーディネートのバリエーションが格段に上がる。

［小売価格］

CITY TAILOREDダブルジャケット：1万5290円

CITY TAILOREDスカート：9889円

ORIHICA美ラクるブラウス：6589円

（すべて税込）

AOKI＝https://www.aoki-corporate.co.jp