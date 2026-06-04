フィリップス・ジャパン（以下、フィリップス）は、手のひらサイズで持ち運びにも適した回転式シェーバー「フィリップスコンパクトシェーバー500シリーズ」を、6月3日から販売を開始する。

フィリップスの電動シェーバーは、世界123ヵ国で展開、80年以上の歴史がある世界シェアNo.1（ユーロモニターインターナショナル調べ 小売販売額 ボディーシェーバーカテゴリーの定義 2025年データ 2025年10月に実施された調査による）ブランドとして親しまれている。1939年の発売以来、刃の素材にこだわり、本社を構えるオランダの自社工場で刃の製造や技術向上のための研究開発を日々行っている。

今回発売する「フィリップスコンパクトシェーバー500シリーズ」は、本体サイズ約88×59×34mm、重さ約130gと手のひらに収まる設計に、回転式のシェービングシステムを搭載し、コンパクトでありながらもしっかりとした深剃りを実現する。持ち運びに便利なサイズに加え、保護キャップや携帯カバーも付属しており、仕事中や夕方の外出前、旅先や出張先など、場所を選ばずさまざまなシーンで、手軽に快適なシェービングが可能となっている。

フィリップスの回転式シェービング技術をコンパクトなボディーに凝縮した同製品は、日中の身だしなみ直しやセカンドシェーバーとしても活躍し、時間を有効活用しながら身だしなみを整えたい現代のアクティブなライフスタイルに応える一台とのこと。洗練されたデザインで、贈り物にも適したモデルとなっている。

「フィリップス コンパクトシェーバー 500シリーズ」の主な製品特徴は、合計30枚の回転刃は色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかりシェービングする。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカットする。3方向可動ヘッドでさまざまな顔の輪郭に沿って密着、しっかりとシェービング。手のひらに収まるコンパクトな外形ながらも強力なモーターでスムーズなシェービング体験ができる。シェーバーの持ち運びや、保管に便利な保護キャップと携帯カバーも付属している。保護キャップは着脱が容易なマグネットタイプとなっている。

刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場で加工・製造されている。内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靭なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。また、外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃（医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいJIS規格SUS420相当を用いたステンレス刃を使用 すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではない）を使用している。オイル差し不要で、替刃交換は約2年に1回（使用状況によって異なる）となる。

お風呂やシャワーでのシェービング、そしてシェービングフォームやシェービングジェルを使ったウェットシェービングも可能。剃った部分を実感しながら、なめらかなシェービングを実現する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月3日（水）

フィリップス・ジャパン＝https://www.philips.co.jp