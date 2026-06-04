熊本県高校総体、サッカーは4日、決勝が行われました。



悲願の全国制覇を目指す大津と、10年ぶりに決勝まで勝ち上がった熊本商業の試合は延長戦にもつれ込む大熱戦となりました。



■飯田嘉太アナウンサー「8連覇か、29年ぶりの栄冠か、雨の中、男子の決勝が始まります」



去年2025年、この高校総体を制し、その勢いのままインターハイで準優勝に輝いた大津と、セットプレーに自信を持つ熊本商業の一戦。





■後半20分試合を動かしたのは…大津！後半20分⑬西本のパスから最後は⑪松岡、大津が先制します。

■後半29分

追いつきたい熊商はその9分後磨いてきたセットプレーのチャンス。



■熊本商業 辻陽向キャプテン「きょうは雨で監督から『シュート性で速いボール』と言われていた」



キャプテン辻のゴラッソで、熊商が同点に追いつきます。

前後半で勝敗はつかず、試合は延長戦へ…。PK戦突入かと思われた延長後半10分。



大津はキャプテン⑦渡部から②西川へ。



最後の最後で勝ち越し、大津が大会8連覇達成です。

■決勝ゴール大津 西川和樹選手「自分の得点で全国に導くことができて本当に最高。インターハイでも優勝に突き進んでいきたい」

大津が悲願の全国制覇を狙うインターハイは、7月25日から福島県で始まります。