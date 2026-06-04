ホワイトソックスは３日（日本時間４日）、敵地でのツインズ戦に８―０で快勝。初回からゴンザレスの２点適時打などで４点を先制して連敗を「２」で止め、３３敗２９敗で貯金を再び「４」に増やした。

入団１年目の村上宗隆内野手（２６）は５月末に右太もも裏の張りで長期離脱を余儀なくされたが、２０本塁打、４１打点と圧倒的な打撃でチームをけん引。昨季まで３年連続で年間１００敗以上を喫した伝統球団を一気によみがえらせた。

そのおかげでチームが６０試合を終えた時点で３２勝２８敗だった。米スポーツサイト「ブリーチャーリポート」ではホワイトソックスを「Ａ＋」と高く評価し「村上宗隆がケガで６月を全休する見込みだということは非常に残念だ。しかし、ホワイトソックスが残りの試合で１０勝９２敗という成績に終わっても２年前の成績よりは上回るだろう」と地獄のようなシーズンを引き合いに出していた。

近年、低迷を続けた中でも２０２４年は特に顕著でシーズン成績は「４１勝１２１敗」。勝率は２割５分３厘と１０試合あれば７、８試合は負ける驚異的なペースで黒星を量産していった。それが今や村上の活躍に触発されるようにモンゴメリーら若手選手も奮起し、マイナーから初昇格した西田も新風を吹き込んでいる。

米メディア「ＣＨＩＣＩＴＹ ＳＰＯＲＴＳ」は「もしシカゴが残りの試合が１０勝９２敗で終わっても２０２４年よりも成績が良くなるとはまったくもって信じがたい」と２年前の悪夢を再認識させられた模様だ。

ホワイトソックスはこの日を終えて残りはちょうど１００試合となり、年間４１勝までは８勝。村上が不在となった後も奮闘を続けており、４１勝はあくまでも通過点に過ぎず、２５年の６０勝（１０２敗）、２３年の６１勝（１０１敗）もクリアしていきそうだ。