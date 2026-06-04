杉浦太陽、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと至近距離で見つめ合いショットに「表情と仕草が愛くるしい」「愛に包まれた空間」の声
【モデルプレス＝2026/06/04】俳優の杉浦太陽が6月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの親子ショットを公開した。
【写真】辻ちゃん夫「表情と仕草が愛くるしい」0歳次女との見つめ合いショット
杉浦は「生放送と特番収録でした。明日もがんばりましょう！」とつづり、室内で撮影した夢空ちゃんとの写真を投稿。Tシャツ姿の杉浦が、腕に抱いた夢空ちゃんと至近距離で見つめ合う仲睦まじい姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり感じる」「仲良しで可愛い親子」「愛に包まれた空間」「幸せ全開でほっこり」「表情と仕草が愛くるしい」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「表情と仕草が愛くるしい」0歳次女との見つめ合いショット
◆杉浦太陽、夢空ちゃんとの親子ショット披露
杉浦は「生放送と特番収録でした。明日もがんばりましょう！」とつづり、室内で撮影した夢空ちゃんとの写真を投稿。Tシャツ姿の杉浦が、腕に抱いた夢空ちゃんと至近距離で見つめ合う仲睦まじい姿が収められている。
◆杉浦太陽の投稿に「表情と仕草が愛くるしい」の声
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり感じる」「仲良しで可愛い親子」「愛に包まれた空間」「幸せ全開でほっこり」「表情と仕草が愛くるしい」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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