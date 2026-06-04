なちょす（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/06/04】モデルの“なちょす”こと徳本夏恵が6月2日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップス姿を公開した。

【写真】人気恋リア出身27歳美女「くびれが美しすぎる」週5ジムで作り上げた美腹筋

◆なちょす、週5ジムの成果の美ウエスト公開


なちょすは「週5ジムの成果が出てきたのではないかと思う腹」とコメント。ショート丈の黒いタンクトップとデニムパンツ姿で、腹筋の浮き出た引き締まった美しいウエストをのぞかせている。

◆なちょすの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「努力の賜物」「くびれと腹筋が美しすぎる」「ストイックで尊敬する」「スタイルレベチ」「オーラがすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】