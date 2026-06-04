なちょす（徳本夏恵）「週5ジムの成果が出てきたのではないかと思う腹」美ウエスト見せ「くびれと腹筋が美しすぎる」「努力の賜物」と反響
【モデルプレス＝2026/06/04】モデルの“なちょす”こと徳本夏恵が6月2日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップス姿を公開した。
【写真】人気恋リア出身27歳美女「くびれが美しすぎる」週5ジムで作り上げた美腹筋
なちょすは「週5ジムの成果が出てきたのではないかと思う腹」とコメント。ショート丈の黒いタンクトップとデニムパンツ姿で、腹筋の浮き出た引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「努力の賜物」「くびれと腹筋が美しすぎる」「ストイックで尊敬する」「スタイルレベチ」「オーラがすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】人気恋リア出身27歳美女「くびれが美しすぎる」週5ジムで作り上げた美腹筋
◆なちょす、週5ジムの成果の美ウエスト公開
なちょすは「週5ジムの成果が出てきたのではないかと思う腹」とコメント。ショート丈の黒いタンクトップとデニムパンツ姿で、腹筋の浮き出た引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
◆なちょすの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「努力の賜物」「くびれと腹筋が美しすぎる」「ストイックで尊敬する」「スタイルレベチ」「オーラがすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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