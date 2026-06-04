矢吹奈子、妹と“変装なし”で映画館へ プラベショットにファン衝撃「普通にいるのびっくり」「上目遣いに悶絶」
【モデルプレス＝2026/06/04】女優の矢吹奈子が6月3日、自身のInstagramを更新。妹とのプライベートお出かけショットを披露し反響を呼んでいる。
【写真】24歳元韓国アイドル「びっくり」と話題の映画館降臨ショット
矢吹は「妹と映画館に。ポップコーンはバター醤油派」とつづり、写真を複数枚投稿。ポップコーンとドリンクを持ち、エスカレーターに乗る姿などを披露している。変装はせず、妹に持って貰ったドリンクを飲んだりと自然体で映画館を満喫している様子が伺える。
矢吹の投稿に「可愛すぎる」「なんの映画見たんだろう」「普通に映画館いるのびっくり」「変装なしだったのかな」「こんな可愛い人いたら目立っちゃいます」「お姉ちゃんとしての顔はレア」「上目遣いに悶絶」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳元韓国アイドル「びっくり」と話題の映画館降臨ショット
◆矢吹奈子、妹との映画館プラベショット公開
矢吹は「妹と映画館に。ポップコーンはバター醤油派」とつづり、写真を複数枚投稿。ポップコーンとドリンクを持ち、エスカレーターに乗る姿などを披露している。変装はせず、妹に持って貰ったドリンクを飲んだりと自然体で映画館を満喫している様子が伺える。
◆矢吹奈子の投稿に反響
矢吹の投稿に「可愛すぎる」「なんの映画見たんだろう」「普通に映画館いるのびっくり」「変装なしだったのかな」「こんな可愛い人いたら目立っちゃいます」「お姉ちゃんとしての顔はレア」「上目遣いに悶絶」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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