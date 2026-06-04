歌手で俳優の香取慎吾が４日、都内で映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（１２日公開、アントワーン・フークア監督）のレッドカーペットパーティーにちゃんみならと登場。同作の主演でマイケル・ジャクソンの実の甥であるジャファー・ジャクソンも出席した。

ゲストとして登場した香取は、キャスト陣に花束を手渡すと、「もう興奮しています。映画『マイケル』最高！」と拳を高々と突き上げた。幼少期からマイケルのファンで「１９９８年、僕が１０歳の時に（マイケルの）東京ドームのライブを最前列で見させてもらった。その時に、『僕がやりたいことはこれだ。マイケルのようにステージで輝きたい』と思った」とステージを志したきっかけを告白。「その後に僕らの番組（ＳＭＡＰ×ＳＭＡＰ）にマイケルが来てくれて、直接会ったマイケルは想像以上に大きくて、愛にあふれていた」とマイケル愛を爆発させた。

映画を観賞し「マイケルに会えました」と再会したような気持ちで、「感動したし、興奮した。マイケルが教えてくれた興奮や感動を呼び起こしてくれました。多くの人に見て欲しい。最高！」とかみしめるように語った。

今作は伝説の”キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの軌跡を描く。全世界累計興収は８億ドル（約１２７５億円）を突破し、世代や国境を越えた大ヒットを記録している。