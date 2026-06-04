長野市にある動物園では、サルやカモなどさまざまな動物の赤ちゃんが生まれています。

お母さんにべったりな赤ちゃんにお客さんも釘付けです。



長野市篠ノ井にある茶臼山動物園で注目を集めるジェフロイクモザル。体よりも長いしっぽで物をつかんだり木にぶら下がったりすることができます。



4月21日に31歳のお父さん「ナルト」と9歳のお母さん「ヒナタ」の間に赤ちゃんが生まれました。





茶臼山動物園でジェフロイクモザルの赤ちゃんが生まれるのは22年ぶり。なんといってもピンク色で「ハート」型の顔がキュートです。「ほらみて赤ちゃんいるよ」「ちっちゃい」5月27日からは室内での公開が始まり来園者のハートをわしづかみ。訪れた人は「尻尾でぶら下がっているのを見て驚いています。かわいいですね。」「（思ったより）小さい。もうちょっと大きいイメージがありました」担当飼育員 岩元 千紘さん「生まれたときはお母さんにくっつくので必死だったんですけど、だいぶ自分で見たいところ・行きたいところがはっきりしてきてお母さんの体からきょろきょろいろんなところを見たりっていうのが多くなってきました。お母さんに一生懸命くっついているのは小さいときだけの姿なので、そういう姿を見てほしい」茶臼山動物園では、ニホンザルの赤ちゃんのほか全身が鮮やかなオレンジ色が特徴のアカツクシガモの赤ちゃんが生まれていてこれからの成長が楽しみです。