ダイアナの限定サンダルが登場♡上品ベージュで叶える大人の夏スタイル

レディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」から、WEBショップと銀座本店限定の特別なサンダルが登場します。リッチなゴールドメタルが映える人気デザインに、上品なベージュスムースカラーを採用。肌なじみの良いヌーディな色合いが足元を美しく演出し、大人の夏スタイルをワンランク上へ導いてくれます。数量限定での販売となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡

足元を美しく彩る限定ベージュカラー

今回登場する限定カラーは、濃厚で深みのあるベージュスムースを採用。

肌に自然になじみながらも洗練された存在感を放ち、コーディネートを上品にまとめてくれます。

ゴールドメタルのアクセントが高級感を演出し、シンプルな装いにも華やかさをプラス。オンオフ問わず活躍する、大人の女性にぴったりな一足です。

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快適な履き心地も魅力の2モデル

商品番号：FA52366

価格：17,050円(税込)

ヒール高：2cm台

カラー：ベージュスムース（WEB・銀座本店限定）

フットベッド仕様のインソールを採用し、長時間のお出かけでも疲れにくいのが魅力。安定感のある履き心地で、デイリーから旅行シーンまで幅広く活躍します。

商品番号：MR51318

価格：14,850円(税込)

ヒール高：1cm台

カラー：ベージュスムース（WEB・銀座本店限定）

フラット感覚で履ける低ヒールタイプ。リラックス感と上品さを兼ね備えたデザインで、夏の軽やかな装いにぴったりです。

WEB＆銀座本店だけの特別販売

限定カラーはダイアナWEBSHOPと銀座本店のみで販売されます。

販売開始：2026年6月4日（木）AM10:00頃～

販売場所：

・ダイアナWEBSHOP（dianashoes.com）

・ダイアナ銀座本店

数量限定のため、特別感のある一足を探している方は見逃せません。

夏のおしゃれを格上げする特別な一足を♡

肌なじみの良いベージュカラーと上質なゴールドメタルの組み合わせは、まさに大人の女性のためのサンダル。

快適な履き心地と洗練されたデザインを兼ね備えた限定モデルは、この夏のワードローブにぜひ加えたいアイテムです。

足元から品よく季節感を取り入れて、毎日のコーディネートをもっと楽しんでみてはいかがでしょうか♡