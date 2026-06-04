GACKT、海克服のために毎日遠泳 結果おぼれる「7時間漂流した」
俳優でミュージシャンのGACKT（52）が4日、都内で行われたWOWOWで放送・配信される『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』（6月7日スタート、毎週日曜後10：00／全6話※第1話無料）の完成報告会に参加した。
【全身ショット】オーラすごい！レザージャケットを着たGACKT
伊藤健太郎と木村文乃が、海が好きという共通点で仲良くなったエピソードを披露。そんな中、GACKTは「海、嫌いなんだよね。だから仲良くなれなかったのか…」と話して伊藤と木村を慌てさせ、会場には笑いが。
意外な弱点だが、GACKTは「海を克服しようと思って、26歳の時に毎日、遠泳したんだよね。毎日、遠泳して、そしておぼれる。7時間、漂流したんだよね。それ以来、海は近づいちゃいけないもんなんだなって思った」と明かし、伊藤から「近づき方の問題です」とツッコまれていた。
本作は、韓国作家イム・ソンスンによる小説『コンサルタント』を原作としたダークサスペンス。ミステリー小説家志望の冴えない男・伊崎耀（伊藤健太郎）が、謎の組織“カンパニー”に引きずり込まれ、“完璧な暗殺シナリオ”を執筆する「暗殺専門コンサルタント」として生きていく姿を描く。
原作は、英国推理作家協会（CWA）主催の世界的ミステリー文学賞「ダガー賞」翻訳部門の最終候補にもノミネートされた話題作。韓国のU+tvでの配信も決定しており、日韓で注目を集めている。
会見には、中田秀夫監督も参加した。
【全身ショット】オーラすごい！レザージャケットを着たGACKT
伊藤健太郎と木村文乃が、海が好きという共通点で仲良くなったエピソードを披露。そんな中、GACKTは「海、嫌いなんだよね。だから仲良くなれなかったのか…」と話して伊藤と木村を慌てさせ、会場には笑いが。
本作は、韓国作家イム・ソンスンによる小説『コンサルタント』を原作としたダークサスペンス。ミステリー小説家志望の冴えない男・伊崎耀（伊藤健太郎）が、謎の組織“カンパニー”に引きずり込まれ、“完璧な暗殺シナリオ”を執筆する「暗殺専門コンサルタント」として生きていく姿を描く。
原作は、英国推理作家協会（CWA）主催の世界的ミステリー文学賞「ダガー賞」翻訳部門の最終候補にもノミネートされた話題作。韓国のU+tvでの配信も決定しており、日韓で注目を集めている。
会見には、中田秀夫監督も参加した。