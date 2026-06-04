PFUは、プログラマーズキーボード「Happy Hacking Keyboard（HHKB）」シリーズの生誕30周年を記念したモデル『HHKB Professional HYBRID Type-S（押下圧30g）』を、6月4日よりPFUダイレクトにて数量限定で発売することを発表した。

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HHKBシリーズは1996年12月に初代モデル「PD-KB01」を発売して以来、長年にわたり押下圧45gを守り続けてきた。今回の記念モデルでは、シリーズとして初めて押下圧30gのキースイッチを採用。『HHKB Professional HYBRID Type-S』の打鍵感をベースに、軽い力でのキー入力を可能とする“フェザータッチ”を実現している。長時間のタイピングでも指が疲れにくく、より快適に入力できるという。

あわせて、30周年記念デザインの赤色Controlキーを搭載。昇華印刷で30周年記念ロゴが施されており、ミニマルなデザインの中で際立った印象を与える。特別デザインキートップは本体に装着済みで、通常のキートップも製品箱に同梱される。さらに、全機種で中央印字キートップを採用しており、HHKBのミニマルなデザインとの調和を図っている。

カラーは墨、白、雪の3色、配列は英語配列と日本語配列を用意。価格は各モデル39,600円（税込）。販売台数は国内で合計3,000台（英語配列1,500台、日本語配列1,500台）。海外では米国と中国で2026年7月以降に順次販売される予定となっている。同梱品は単三電池2本、30周年特別デザインキートップ（Controlキー）、引き抜き工具、記念ステッカー。

（文＝リアルサウンドテック編集部）