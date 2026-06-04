2026年1月に桜島で原付バイクに火をつけるなどし、放火などの罪に問われた男の裁判です。4日の判決で鹿児島地裁は拘禁刑3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。



判決を受けたのは、鹿児島市桜島横山町の無職、幸玲良被告(20)です。



判決によりますと、幸被告は2026年1月鹿児島市桜島横山町の山林付近で、少女(当時17)と男子高校生(当時16)と共謀のうえ、原付バイクに火を放ち焼損させました。また、同じ日にゴミステーションに置かれた布団に火をつけてネットを焼損させたほか、その翌日には山林の枯れ草などにもライターで火を放ちました。





幸被告はこれまでの裁判で「間違いないです」と起訴内容を認めていました。また、原付バイクに少女らが火をつけようとする際制止できなかった理由について、「場の雰囲気を崩したくなかった」などと述べていました。4日の判決で鹿児島地裁の小泉満理子裁判長は「地域住民に不安や恐怖を与える犯行態様で大規模な山林火災につながり得る危険な行為である」などと指摘。一方で「それぞれの犯行は少女か男子高校生の発案によるもので 幸被告が主導的な役割を果たしていたとはいえない」などとして、拘禁刑3年6か月の求刑に対し、拘禁刑3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。なお、少女と男子高校生は2026年3月にそれぞれ家庭裁判所に送られています。