MBSの西靖アナウンサー（54）が4日、自身のX（旧ツイッター）で、新型コロナウイルス感染による肺炎のため入院したことを報告した。

7月1日付の人事異動でアナウンスセンターを離れる西アナは「YouTubeイベントが終わり、縁側ラジオ収録、角さんとの対談収録も終わり、気が抜けたのか体調を崩し、なかなかよくならないなぁと思っていたら流行ってもいないコロナで肺炎、本日から入院」と入院患者用のネームバンドを手首に付けたショットを投稿。

「人生初入院ですよ。何事も経験です。いや、違うか。養生します」と続け、「季節の変わり目、皆さまもご自愛ください」とメッセージを送った。

西アナは今月1日の投稿で、体調を崩して「超低空飛行で1週間なんとかやり過ごしましたが、週末は完全にダウン。ひたすら寝て過ごしました」と明かしていた。

フォロワーからは「お大事になさってください」と気遣うコメントが寄せられている。

西アナは7月1日付で、現在の「総合編成局アナウンスセンター長（局次長職）」からMBSメディアホールディングスの「経営戦略局長（局次長職）」へ異動になる。5月の投稿ではアナウンスセンターを離れることを伝え、「ほぼ転職レベルの異動です」とつづっていた。