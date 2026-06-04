J1浦和は4日、公式サイトを更新。FWオナイウ阿道(30)がサポーターに対し、中指を立てるといった侮辱的な行動を行ったこと関して、出場自粛1試合や制裁金などの処分を科したことを発表した。

オナイウをめぐっては、5月31日のアウェー岡山戦の試合後、サポーターとのやり取りの中で、サポーターに対して中指を立てるといった侮辱的行為を行ったことが発覚。クラブは同日に公式サイトを通じて謝罪していた。

そして4日、「当該行為はいかなる状況であっても許容されるものではなく、浦和レッズ理念ならびに浦和レッズ選手理念に反するものであるとともに、スポーツマンシップに反する行為であると判断し、クラブは以下処分を科すことといたしました」とオナイウに対する処分を公表。出場自粛1試合(明治安田J1百年構想リーグ プレーオフラウンド 第2戦)、制裁金、厳重注意の処分を科したと発表した。

また、オナイウはクラブを通じてコメントし、「このたびは、私の不適切な行為により、ファン・サポーターのみなさまをはじめ、パートナーのみなさま、ホームタウンのみなさま、浦和レッズに関わるすべての関係者のみなさまに、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。いつも応援してくださっているファン・サポーターのみなさまに悲しい思いをさせてしまったことを深く反省しております。私の行為は、いかなる理由があったとしても許されるものではありません。クラブからの処分を真摯に受け止めるとともに、自身の行動をあらためて見つめ直し、今後はより責任ある行動を心掛け、チームのために全力を尽くしてまいります」と謝罪した。