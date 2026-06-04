2児の母・西山茉希「おかえり飯」豪華メニュー並ぶ食卓披露「ボリュームすごい」「愛情たっぷり」の声
【モデルプレス＝2026/06/04】モデルの西山茉希が6月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。テーブルに並ぶ手料理を公開した。
【写真】40歳2児のママモデル、娘＆娘友達への「おかえり飯」キャベツのサラダ・唐揚げなど
西山は「＃おかえり飯」とハッシュタグを付けて動画を投稿。「台風心配したけど、無事に帰ってきた お友達と帰ってきた よかったよかった」とホッとした様子をつづり、キャベツのサラダやほうれん草のおひたし、白菜や唐揚げなどたくさんの料理が並ぶ食卓を披露している。
この投稿には「どれも美味しそう」「愛情たっぷり」「豪華すぎる」「料理上手で尊敬」「ボリュームすごい」「おうちごはんの理想」「彩り豊かで嬉しい食卓ですね」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル、娘＆娘友達への「おかえり飯」キャベツのサラダ・唐揚げなど
◆西山茉希、「おかえり飯」豪華食卓公開
西山は「＃おかえり飯」とハッシュタグを付けて動画を投稿。「台風心配したけど、無事に帰ってきた お友達と帰ってきた よかったよかった」とホッとした様子をつづり、キャベツのサラダやほうれん草のおひたし、白菜や唐揚げなどたくさんの料理が並ぶ食卓を披露している。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿には「どれも美味しそう」「愛情たっぷり」「豪華すぎる」「料理上手で尊敬」「ボリュームすごい」「おうちごはんの理想」「彩り豊かで嬉しい食卓ですね」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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