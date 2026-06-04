NCT 127テヨン、派手衣装で地下鉄乗る姿公開「変装もしないで目立ちすぎてる」「オーラを感じる」の声
【モデルプレス＝2026/06/04】グローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）のスタッフ公式X（旧Twitter）が6月3日に更新された。テヨン（TAEYONG）が地下鉄に乗る姿を公開し、話題となっている。
【写真】人気K-POPイケメン「変装もしないで立ちすぎてる」派手衣装でメトロ乗車
投稿では「メトロに乗る すべてが一度に、ネオ」と英語でつづられ、写真を公開。テヨンは金髪ヘアをオールバックにし、黒のインナーに黒のアウター、白のラインが無数に引かれたパンツを合わせたスタイリッシュな装いで、地下鉄に乗っている。
この投稿には「ファッションセンス最高」「オーラを感じる」「普通に改札通ってる事実が凄い」「普通に地下鉄にいたらびっくりする」「変装もしないで立ちすぎてる」など、多くのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】人気K-POPイケメン「変装もしないで立ちすぎてる」派手衣装でメトロ乗車
◆テヨン、地下鉄に乗車する姿公開
投稿では「メトロに乗る すべてが一度に、ネオ」と英語でつづられ、写真を公開。テヨンは金髪ヘアをオールバックにし、黒のインナーに黒のアウター、白のラインが無数に引かれたパンツを合わせたスタイリッシュな装いで、地下鉄に乗っている。
◆テヨンの投稿に反響
この投稿には「ファッションセンス最高」「オーラを感じる」「普通に改札通ってる事実が凄い」「普通に地下鉄にいたらびっくりする」「変装もしないで立ちすぎてる」など、多くのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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