NCT 127テヨン、派手衣装で地下鉄乗る姿公開「変装もしないで目立ちすぎてる」「オーラを感じる」の声

NCT 127テヨン、派手衣装で地下鉄乗る姿公開「変装もしないで目立ちすぎてる」「オーラを感じる」の声