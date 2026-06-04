辻希美、鍋2つ使用した具だくさんおでんに反響「味が染みてて美味しそう」「業務用レベル」の声
【モデルプレス＝2026/06/04】タレントの辻希美が6月3日、自身のInstagramのストーリーズを更新。夕食に用意したおでんを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「業務用レベル」鍋2つ使用した具だくさんおでん
辻は、キッチンのコンロの上に並べられた料理のプライベートショットを投稿。大きな黒い鍋と小さめの白い鍋の2つを使用し、大根やじゃがいも、厚揚げ、ちくわなどたくさんの具材をたっぷりと煮込んでいる様子を披露している。
また「今日は寒いからおでんにした」と、その日の気候に合わせてメニューを決めたことも記している。
この投稿に、ファンからは「業務用レベルの鍋」「具だくさんで凄く美味しそう」「2つの鍋で作るボリュームが流石」「寒い日に家族で囲むおでんは最高」「味が染みてて美味しそう」「料理上手で尊敬」「これだけの量作るの凄い」などという反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「業務用レベル」鍋2つ使用した具だくさんおでん
◆辻希美、ボリューム満点のおでん披露
辻は、キッチンのコンロの上に並べられた料理のプライベートショットを投稿。大きな黒い鍋と小さめの白い鍋の2つを使用し、大根やじゃがいも、厚揚げ、ちくわなどたくさんの具材をたっぷりと煮込んでいる様子を披露している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「業務用レベルの鍋」「具だくさんで凄く美味しそう」「2つの鍋で作るボリュームが流石」「寒い日に家族で囲むおでんは最高」「味が染みてて美味しそう」「料理上手で尊敬」「これだけの量作るの凄い」などという反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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