◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月４日、美浦トレセン

直線一気で海外挑戦に弾みをつける。オフトレイル（牡５歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファー）と安田記念に挑む２５歳の菅原明良騎手は、同開催を最後にオーストラリアへ約半年間の滞在を予定。「（ウィリアム）ビュイックや（ダリオ）バルジューが好きで、小さい頃から海外へ憧れがあったので」と率直な動機を明かす。豪州は坂井瑠星騎手が１７年１１月から１年間腕を磨いた地。「瑠星先輩みたいに、海外の大レースを勝てるようになりたいと強く思っています」。ブリーダーズＣクラシックを制し日本競馬の歴史を塗り替えた若き英雄の存在は、大きな刺激となったようだ。

偉大な先輩へ追いつくため、２つ目のＧ１タイトル獲得へのカギはどこにあるのか。「東京新聞杯（１０着）でもそうでしたが、東京のコース形態、ペースだとために徹しないとダメですね」と２戦ぶりのコンビへ策を練る。一方で課題と目される坂に関しては「問題ないと思います」と気にしていない様子。脚がたまりさえすれば、確実に伸びるという手応えを感じているようだ。

「馬のリズムを崩したくない」のが信条で、追い込みには定評がある美浦のホープ。２４年宝塚記念のブローザホーンのような差し切りに期待がかかる。「Ｉｔ ｗｉｌｌ ｂｅ ｓｕｃｈ ａ ｎｉｃｅ ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ．Ｉ’ｌｌ ｄｏ ｍｙ ｂｅｓｔ！（素晴らしい経験になると思う。ベストを尽くします！）」と勉強中の英語で武者修行への意気込みを語る瞳は、希望と熱意に満ちあふれていた。（角田 晨）

◆菅原 明良（すがわら・あきら） ２００１年３月１２日生まれ、２５歳。千葉県出身。美浦・高木登厩舎所属で１９年３月２日に中山でデビューし、同年４月２０日の福島６Ｒ（タイキダイヤモンド）で初勝利。２１年東京新聞杯（カラテ）で重賞初制覇。２４年宝塚記念（ブローザホーン）でＧ１初制覇。２５年１２月からフリー。重賞１３勝含むＪＲＡ通算４１０勝。１６５・０センチ、５３キロ。主な同期は岩田望来、団野大成。