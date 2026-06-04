【安田記念】「Ｉ’ｌｌ ｄｏ ｍｙ ｂｅｓｔ！」オーストラリアへ武者修行に旅立つ菅原明良騎手がオフトレイルの末脚を引き出す
◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月４日、美浦トレセン
直線一気で海外挑戦に弾みをつける。オフトレイル（牡５歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファー）と安田記念に挑む２５歳の菅原明良騎手は、同開催を最後にオーストラリアへ約半年間の滞在を予定。「（ウィリアム）ビュイックや（ダリオ）バルジューが好きで、小さい頃から海外へ憧れがあったので」と率直な動機を明かす。豪州は坂井瑠星騎手が１７年１１月から１年間腕を磨いた地。「瑠星先輩みたいに、海外の大レースを勝てるようになりたいと強く思っています」。ブリーダーズＣクラシックを制し日本競馬の歴史を塗り替えた若き英雄の存在は、大きな刺激となったようだ。
偉大な先輩へ追いつくため、２つ目のＧ１タイトル獲得へのカギはどこにあるのか。「東京新聞杯（１０着）でもそうでしたが、東京のコース形態、ペースだとために徹しないとダメですね」と２戦ぶりのコンビへ策を練る。一方で課題と目される坂に関しては「問題ないと思います」と気にしていない様子。脚がたまりさえすれば、確実に伸びるという手応えを感じているようだ。
「馬のリズムを崩したくない」のが信条で、追い込みには定評がある美浦のホープ。２４年宝塚記念のブローザホーンのような差し切りに期待がかかる。「Ｉｔ ｗｉｌｌ ｂｅ ｓｕｃｈ ａ ｎｉｃｅ ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ．Ｉ’ｌｌ ｄｏ ｍｙ ｂｅｓｔ！（素晴らしい経験になると思う。ベストを尽くします！）」と勉強中の英語で武者修行への意気込みを語る瞳は、希望と熱意に満ちあふれていた。（角田 晨）
◆菅原 明良（すがわら・あきら） ２００１年３月１２日生まれ、２５歳。千葉県出身。美浦・高木登厩舎所属で１９年３月２日に中山でデビューし、同年４月２０日の福島６Ｒ（タイキダイヤモンド）で初勝利。２１年東京新聞杯（カラテ）で重賞初制覇。２４年宝塚記念（ブローザホーン）でＧ１初制覇。２５年１２月からフリー。重賞１３勝含むＪＲＡ通算４１０勝。１６５・０センチ、５３キロ。主な同期は岩田望来、団野大成。