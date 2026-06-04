４日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）にタレントの松本伊代（６０）が出演。夫でタレントのヒロミに秘密で「推し活」していることを告白した。

これまでヒロミと共同だったクローゼットを分け、整理整頓をしているという松本。物を捨てる勇気が出ず「お片付けが苦手」というクローゼットの中には、「推し活グッズ」がたくさん入っている。「（松田）聖子さんのコンサートに早見優ちゃんと行って、どうしてもはっぴとはちまきが欲しくなっちゃって。買おっかって！」と、コンサートグッズが増えていく中、「特に韓国の俳優さん、ソ・イングクさんが大好きで、ファンミーティングにも行ったりしている」と夢中になっている人物も明かした。

ファンミーティングには「当たったら一人でいかないといけない」といい、イベントで席が隣になった人と友達になったことも。「（相手が松本伊代だと気付いても）気にならないくらい自然に接してくださって」と、プライベートの時間も楽しんでいるようだ。

コンサートやイベントに参加するたびにグッズが増え、「しまうところに困っていて、秘密にして隠しているんです。見つかって『これいらないでしょ！』と捨てられたら困るので」というが、「クッションとかうちわも置いてあるので（ヒロミは）気付いてはいるけど、いつ行っているかは知らないと思う」とのこと。

また、推し活は自身も芸能活動にも役立っているようで、「すごくヒントがいっぱいあって、ファンの方が喜んでくれることをして差し上げたいと改めて思うきっかけになりました」と思いを口にしていた。