去年5月、埼玉県三郷市で、飲酒運転で小学生4人をひき逃げしたとして執行猶予付きの有罪判決を受けた男がきのう、無免許で運転した疑いで現行犯逮捕されました。

【写真を見る】同じ車で…小学生4人ひき逃げで執行猶予中の中国籍・膵針架撞深圓鯡橘筏運転の疑いで現行犯逮捕 埼玉・三郷市

埼玉県警に押収されたSUV車。きのう午後、三郷市の自宅近くの路上で無免許運転をしたとして現行犯逮捕された中国籍の膵針架撞深圈43）が乗っていたものです。この車、実は…

記者

「逃走した車が今、吉川警察署に入ります」

1年前にも、ある事件をめぐり、埼玉県警に押収されていました。

去年5月、三郷市中央で下校中の小学6年の男子児童4人が重軽傷を負った、ひき逃げ事件。このとき、飲酒運転で小学生の集団に突っ込み、現場から逃げたとして逮捕されたのが、舁撞深圓任靴拭

事故直後の様子を捉えた映像には、舁撞深圓児童や保護者とみられる人物とやり取りし、その後、車で走り去る様子が残されています。

当時、警察の調べに「ぶつかったことに間違いない」と容疑を認める一方、「相手が大丈夫と言っていたので、その場から離れた」と供述していた舁撞深圈Ｄ役2年6か月、執行猶予4年の判決を受け、免許取り消しの行政処分を受けました。

舁撞深

「今後、一切、自動車を運転しない」

裁判でこう話した舁撞深圓任垢、ひき逃げ事件で乗っていたのと同じ車を無免許で運転していたとして逮捕されたのです。

舁撞深圓鰐枷襪靴討い泙垢、警察によりますと、今年4月以降、舁撞深圓無免許で運転しているという情報が複数、寄せられていて、警察は無免許運転を繰り返していたとみています。