木村文乃、第2子出産後初の公の場 シックな黒の装いで笑顔振りまく
俳優の木村文乃（38）が4日、都内で行われたWOWOWで放送・配信される『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』（6月7日スタート、毎週日曜後10：00／全6話※第1話無料）の完成報告会に参加した。
【全身ショット】出産後に見えない…シックな黒のロングドレス姿の木村文乃
先月24日に木村はインスタグラムを更新し、第2子誕生を報告。「今日のごはんでした」と、「ぶたじゃが」「焼きサケ」などがずらりと並んだ食卓の写真を公開。さらに「この度、第二子が誕生しました。賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています」と伝えていた。
この日が、第2子出産後初の公の場。シックな黒のロングドレスで登場し、笑顔を振りまいた。伊藤健太郎演じる伊崎を監視するマネージャーの早紀を演じた。「謎の女性。ただのマネージャーじゃなくて、早紀にも暗い部分がある。一概にミステリーと言えない深さがある。重くて長いセリフを、ほとんど担わせてもらった」と木村は撮影を振り返り、伊藤へ「独白とナレーションばっかりずるかったですよ！」とプチクレームを入れて笑わせていた。
本作は、韓国作家イム・ソンスンによる小説『コンサルタント』を原作としたダークサスペンス。ミステリー小説家志望の冴えない男・伊崎耀（伊藤健太郎）が、謎の組織“カンパニー”に引きずり込まれ、“完璧な暗殺シナリオ”を執筆する「暗殺専門コンサルタント」として生きていく姿を描く。
原作は、英国推理作家協会（CWA）主催の世界的ミステリー文学賞「ダガー賞」翻訳部門の最終候補にもノミネートされた話題作。韓国のU+tvでの配信も決定しており、日韓で注目を集めている。
会見には、伊藤健太郎、GACKT、中田秀夫監督も参加した。
【全身ショット】出産後に見えない…シックな黒のロングドレス姿の木村文乃
先月24日に木村はインスタグラムを更新し、第2子誕生を報告。「今日のごはんでした」と、「ぶたじゃが」「焼きサケ」などがずらりと並んだ食卓の写真を公開。さらに「この度、第二子が誕生しました。賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています」と伝えていた。
本作は、韓国作家イム・ソンスンによる小説『コンサルタント』を原作としたダークサスペンス。ミステリー小説家志望の冴えない男・伊崎耀（伊藤健太郎）が、謎の組織“カンパニー”に引きずり込まれ、“完璧な暗殺シナリオ”を執筆する「暗殺専門コンサルタント」として生きていく姿を描く。
原作は、英国推理作家協会（CWA）主催の世界的ミステリー文学賞「ダガー賞」翻訳部門の最終候補にもノミネートされた話題作。韓国のU+tvでの配信も決定しており、日韓で注目を集めている。
会見には、伊藤健太郎、GACKT、中田秀夫監督も参加した。