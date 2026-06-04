ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「その言い方やめてくれない？」夫の発言にモヤモヤする妻…課長昇進… 「その言い方やめてくれない？」夫の発言にモヤモヤする妻…課長昇進祝いで豹変した妻の正体 「その言い方やめてくれない？」夫の発言にモヤモヤする妻…課長昇進祝いで豹変した妻の正体 2026年6月4日 18時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「スタッフに丁寧に話しかけるな」「ごちそうさまはみっともない」…妻の指摘は次々と出てくるばかり。昇進という喜ぶべき瞬間まで台無しにしようとする妻の言動に、夫の心は冷え込んでいきました。果たして、どこまでこの状況は続くのでしょうか…。>>【まんが】理不尽な要求をするモンスター妻(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】理不尽な要求をするモンスター妻 絹ごし頼んだら木綿、牛乳1本のはずが3本…夫に買い物行かせただけでどうしてこうなるの？【何度言っても聞いてない夫 Vol.3】 義母「もうあなたの手作りご飯は要らない」嫁「え？どうしてですか!?」ひとり暮らしの義母への手料理トラブルがまさかの展開へ!?