マイケル・ジャクソンのおい・ジャファー・ジャクソンが４日、都内でマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（１２日公開）のジャパンプレミアレッドカーペットパーティーに登壇した。ジャファーは映画でマイケル役を務めており、今回が初来日となった。

ジャファーは「こんにちは！」と日本語であいさつ。続けて英語で「本当に光栄です。『Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル』という作品を日本で皆さまと分かち合える。マイケルは日本と日本のファンを愛していた。特別な作品なのでご覧いただきたいです」と呼びかけた。

大ヒット曲「Ｔｈｒｉｌｌｅｒ」のシーンでは実際にマイケルが撮影した場所で撮影を行い、満月も出ていたという。ジャファーは「間違いなくあの場所にはマイケルがいました」とうなずいた。マイケル役については「生涯一度のすばらしい経験をしました。これから生きていく中でこの思いと生きていきたい」と力を込め、「日本の皆さんの反応が楽しみです」と笑顔で話した。

映画はマイケル・ジャクソンの軌跡を描く、音楽エンターテインメント。ジャパンプレミアにはマイケルの長男・プリンス・ジャクソンやマイケルの顧問弁護士で長年のビジネスパートナーだったジョン・ブランカ、マイケルの幼少期役のジュリアーノ・ヴァルディ、プロデューサーのグレアム・キング氏も来日した。マイケル好きのちゃんみなもスペシャルゲストとして登場した。