4日の衆議院予算委員会で、参政党の豊田真由子議員は児童虐待やDV事案への行政や警察の対応について質問し、「被害者がどのように救われたいのかをしっかり見極めるべきだ」と訴えた。

【映像】豊田議員「被害者がどう救われたいか見極めて」

豊田議員は冒頭、「今回は巨人軍の阿部慎之助前監督（当時監督）の事例で本当に考えることがあった」と述べ、最近報じられた家庭内トラブルをめぐる事案に触れながら議論を展開した。

豊田議員は、自身が学生時代に児童養護施設でボランティア活動を続けてきた経験を紹介し、「苦しみの中にある子どもたちや、声を上げられない絶望の中にあるDV被害者をどう救い出すかは極めて重要な課題だ」と指摘。

一方で、「今回の件で、やはりやり過ぎだったのではないかという声もある」として、行政や警察の介入が本人の意思と必ずしも一致しないケースがあると問題提起した。

豊田議員は、「児相に通報されたことで、実際には円満な親子関係なのにフォローの対象となったり、夫婦げんかの後に交番へ相談したところ、匿名で話を聞いてもらうつもりだったのに所轄署に連絡され、それに気づいて交番を出たらあとから警官が追いかけてきて被害者なんだけど走って逃げるということがあった。児相や警察は最悪の事態を想定して行動していることは理解している」としながらも、「本当に救うべきケースとそうでないケースを見極めることは難しいが、それを間違えると、必要のないダメージを国家の側が家族に与えてしまう」と指摘した。

さらに、「自分たちの気持ちは無視されて強権が発動されたとなると、『もう二度と児相や警察には頼らない』ということにもなりかねない」と懸念を示し、「介入すべき相手なのかをできるだけ正確に把握し、特に被害者が何を望んでいるのかをきちんとくみ取ってほしい」と求めた。

政府側の答弁と、豊田議員が改めて訴えた「被害者の意向」

これに対し、黄川田こども政策担当大臣は「個別の事案について申し上げることは差し控える」としたうえで、「暴力などで親との関係に悩みを抱える子どもには、躊躇なく児童相談所に相談していただきたい」と答弁。「児童相談所も萎縮することなく、子どもたちを救うための対応を取るべきだ」と述べた。

また、「緊急性がある場合には子どもの命と安全の確保を最優先し、警察への通報も含めた対応を行う」と説明。安全確認後も「子どもの意向を丁寧に把握しながら支援内容を検討している」と強調した。

警察庁の山田生活安全局長も、「人身安全関連事案は事態が急展開する可能性があるため、被害者の安全確保を最優先に、個々の状況を踏まえながら適切に対応している」と述べた。

これに対し豊田議員は、「あんまり答弁につっこみを入れないんですが」としたうえで、「私が申し上げたかったのは、どのように救われたいかをちゃんと見極めてほしいということだ」と改めて強調。「しゃくし定規に介入することが、逆に子どもや家族の幸せを壊してしまうこともある」と指摘し、「現場の状況に即して、本当に子どもや女性が何を求めているのかを心から考えて接してあげていただきたい」と訴えた。（ABEMA NEWS）