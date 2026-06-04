足利尊氏の子孫がご先祖そっくり！お宝だらけの自宅＆華麗なる一族に高嶋ちさ子も羨望のまなざし

MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。

6月2日（火）に放送された同番組には、室町幕府を開いた将軍・足利尊氏の子孫の男性が登場した。

足利尊氏にそっくりな男性が、京都の自宅で守り継いできた“歴史的なお宝”を公開すると、スタジオ一同は驚き…。

【映像】子孫とそっくりな“初代ご先祖様”の木像！「ホントかよ…」→「似てる！」

紹介されたのは、二十九代目にあたる足利義徳（よしのり）さん。海外との取引も多いという、滋賀県の大手メーカーに勤務している。

苗字に加えて、顔が先祖にそっくりなことも含め、同僚たちから親しみを込めて「将軍」と呼ばれているのだそう。

足利家といえば、三代将軍の義満は金閣寺、八代将軍の義政は銀閣寺を創建し、2つとも世界文化遺産に認定されている。

また、義徳さんの曽祖父・武千代さんは足利銀行の支配人。同志社の創立者・新島襄の“最後の教え子の1人”とも言われている。日本人なら誰もが知る歴史上の人物たちが先祖ということで、高嶋は「苗字言っただけで水戸黄門みたいな（わかってもらえる）苗字になりたかった」とうらやましがった。

そんな華麗なる家系の義徳さんは、京都で暮らしている。洋風の自宅の玄関には、武千代さんが同志社大学の総長からもらった「忍堅（辛いことに耐え忍ぶ）」の書が。義徳さんいわく、「ご先祖様も大変いろんな困難を乗り越えてきたので、忍堅って言葉はご先祖様にも通ずる」とのこと。

1階の和室には、一族で大切に守ってきた足利家の木像がまつられているほか、足利家が戦で使ったとされる兜が。また、立派な薙刀も数本飾られており、義徳さんは「ベッド脇のバットとして、誰か侵入してきたらこれで戦うつもり」とジョークを飛ばし、スタジオの笑いを誘っていた。