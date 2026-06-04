TVアニメ『無職転生III ～異世界行ったら本気だす～』の新PVが公開され、エンディングテーマが中島美嘉の「祈り、終われば」に決定した。

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本作は、2012年から小説投稿サイト「小説家になろう」で連載が開始されて以来、シリーズ累計発行部数1800万部を数える理不尽な孫の手による同名小説を原作とする大河ファンタジー。34歳の無職・独身・引きこもりのニート男が、家族に家を追い出され交通事故死した末に、剣と魔法の異世界でルーデウス・グレイラットとして転生し、前世の記憶と後悔を糧に「今度こそ本気で生きていく」姿を描く。

TVアニメシリーズはこれまで第1期・第2期が放送され、国内外で高い人気を獲得してきた。2026年はアニメ化から5周年を迎えるメモリアルイヤーとなる。

第2期では、ルーデウスが結婚し家庭を築きながらも、行方不明だった母ゼニスを救うための戦いの中で父パウロを失うという絶望に襲われ、それでも前を向き家族とともに歩んでいく姿が描かれた。続編となる第3期は、原作小説の第13巻から物語が開始される予定で、ルーデウスにとってこれまで以上に激しく揺れ動く新たなドラマと冒険が繰り広げられていく。

公開されたPVには、父を亡くすという絶望を受け止め、前を向いて歩むルーデウスが、シルフィエットとロキシーという2人の妻や母ゼニスら愛する家族たちと過ごす穏やかな様子と、家族たちを守ろうと決意するルーデウスのセリフが盛り込まれている。さらにルーデウスとロキシーによる雷を走らせる魔術シーンも収められ、第3期で繰り広げられるドラマとアクションが垣間見える内容となっている。

EDテーマを担当する中島、作曲を務めたシノダ（ヒトリエ）からはコメントが到着した。

コメント中島美嘉

この度、TVアニメ『無職転生』第3期エンディングテーマを歌唱させていただくことになり、とても光栄に思います。本楽曲「祈り、終われば」は、ヒトリエのシノダさんよりご提供いただきました。これまでのわたしの楽曲には無い、新しい性格の曲をいただけたと思います。制作中は、シノダさんの「中島美嘉のために……」という熱い思いをひしひしと受け取ることができて、とっても嬉しく、この素敵な出会いに感謝しています。大切に大切に、歌い続けていきたいと思います。アニメと合わせてこの「祈り、終われば」を楽しんでいただけたら嬉しいです。

シノダ（ヒトリエ）

中島美嘉さんに「祈り、終われば」という曲を書かせて頂きました。これはTVアニメ『無職転生』第3期に向けられた曲でもあります。このような半端無い機会を頂いたと同時にどんな曲を書いたらいいのかさっぱりわからなくなるレベルの半端無い重力がわたしの周りに発生し一旦ぺちゃんこに潰れた後、ここは衒う気すらも見当たらないくらい自分の中から生まれ出る直球な“愛の歌”を中島美嘉さんに歌って頂く他無いという境地に達し、無事書き上げることができました。久しぶりに感じた重力だったように思います。自分の書いた曲から中島美嘉さんの声が聴こえて来た瞬間に、自分の書いた曲から中島美嘉さんの声が聴こえて来たのは流石に初めてだったので「自分の書いた曲から中島美嘉さんの声が聴こえて来る!!!」と、血が蒸発する程に興奮したのを覚えています。「祈り、終われば」という曲名がまず初めに思い浮かび、何かもっと良い曲名が出てくるかなと数日寝かせてみたものの、終ぞこの言葉を超えてくるものは出てきませんでした。「祈り、終われば」としか言い様のない曲になったのだと思います。（文＝リアルサウンド編集部）