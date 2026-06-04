2026年5月31日、YouTuberのカノックスターが自身のYouTubeチャンネルを更新。家族旅行の様子を公開した。

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今回は、同じくYouTuberのぎしと妻のみゆ、子ども、そしてありしゃんと夫、双子の子どもと一緒に旅行に来たようだ。大人6名子ども4人の計10人、3家族合同での旅行となり、今回は鴨川にあるヴィラを貸し切って遊ぶ様子を見せた。

かのの動画では、夜のバーベキューの様子が公開されていた。ここではお互いの夫婦関係を赤裸々に語っており、かのの妻であるヨメックは、「ありがとうがマジでない」とかのへの不満を明かした。これにありしゃんは「わかる～」と共感。一方ぎし・みゆ夫婦はお互い感謝を伝えてはいるものの、ありがとう以外の会話がないのもよくないと語った。ありしゃんの夫は、ありしゃんに話しかけても「いつも聞いていない」とありしゃんに指摘。ありしゃんは話しかけてくれているときに仕事が忙しくなっていたりなど、「タイミングが悪い」と困ったように語った。

夕食をすませ、ヴィラに移動。子どもたちが遊んでいるあいだ、親たちは飲み会を再開。かのは質問を募集し、「第二子の予定はありますか」というテーマを発表した。ヨメックは「まだない」と回答し、ぎしは「欲しい」、みゆは「現実味ない」と回答。ありしゃんは「次もほしい」と考えているようだ。その後もお互いの夫婦関係や家庭について語りあい、動画は終了した。

今回の動画に視聴者からは「いい機会だな」「大分共感できる」「大好きすぎる」といった声が集まった。

（文＝向原康太）