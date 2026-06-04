モデルや俳優として活動する庄司浩平が自身のInstagramを更新し、オフショットを披露した。

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投稿には、庄司がスティーヴン・スピルバーグの監督作『E.T.』のワンシーンを再現したかのようにカゴ付きの自転車に跨り、ポーズを撮る様子が。洋服も映画の主人公・エリオットが劇中着用していた赤いパーカーにジーンズを合わせたスタイリングとなっている。カゴには、E.T.と思わしき存在も。キャプションの「Extraterritorial！」は、『E.T.』の原題「Extra Terrestrial」に即した投稿と思われる。

写真はFINEBOYS6月号掲載の「夜更かし映画」連載での撮影シーンを収めたオフショットで、本ページでは自身の大好きな映画として挙げる『E.T.』について語っている。

コメント欄では、「FINEBOYS読んだよ！」「パーカーめっちゃ似合う」「E.T.は名作」と、庄司の映画愛に感化されたファンからのコメントが多く募られている。庄司は、テレビ朝日系で放送中の白洲迅主演の金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』に出演中。ドラマ内で自身が演じる岩崎一樹を主人公とした、スピンオフドラマ『岩崎一樹は放っておけない』では主演を務めている。

（文＝リアルサウンド映画部）