農作物を生産する津山市の会社が新しいコメ作りに挑戦しています。

【写真を見る】【新しいコメづくり】「苗を作らないのでコストが非常に安い」作業時間と栽培コストが一般的なコメ作りの半分ほど【岡山】

人口の減少に直面する農村の課題解決が期待される手法ということですが、どのようなものなのでしょうか。

日本の原風景ともいえる水田です。コメは、一般的に水を張った田んぼに苗を植えて栽培しますが、こちらでは少し様子が違っています。

トラクターに装着した専用の装置で乾いた土壌に直接種もみをまく「節水型乾田直播」と呼ばれる新しい手法です。

（米井ファーム 米井崇恭社長）

「苗を作らないのでコストが非常に安くなります」



「苗づくり」や「代かき」など田植えに関する工程が削減されることから、作業時間と栽培コストが一般的なコメ作りの半分ほどになるといいます。

農村の課題を解決しようと３年前から

津山市の米井ファームでは、人口減少に直面した農村の課題を解決しようと3年前にこの手法を導入しました。



（米井ファーム 米井崇恭社長）

「地域の水路が老朽化していてですね、水路を維持する農村の人口が少なくなってくるので、そんな中で稲作が続けられるのか」



まだ、栽培方法が確立されていないため、手探りの状況が続いています。最初の年は水やりをせず、雨のみで育てたところ通常の半分以下しか収穫できなかったと振り返ります。

（米井ファーム 米井崇恭社長）

「いろんな失敗をいっぱいしてますんで…草まみれになったこともありますし…」

2年目からは農林水産省の実証事業に参加。官民連携で経験を積み上げたことで、現在では、一般的なコメ作りと変わらない収穫量が見込めるところまでこぎつけました。



（米井ファーム 米井崇恭社長）

「水の加減だとか、そういったことも、なんとなく分かってきましたので、より再現性を高めて、この節水型の稲作というものを広げていきたい」

課題は「天候の影響を受けやすい」点

一方で課題も…



（米井ファーム 米井崇恭社長）

「まだ不安定なところがございますので安定した湛水の直播栽培にウエイトを置いている」



雨で土壌がぬかるむとトラクターのタイヤが空転し、種まきそのものができなくなるのだとか。



米井ファームでは、栽培スケジュールが天候で左右されるのをさけるため、水を張った田んぼに直接「種もみ」をまく湛水直播という手法も合わせて生産するコメの7割を栽培。

湛水直播は、労働時間や生産コストが節水型と比べて1.5倍ほど増えるといいますが、水田専用の機械が活用できるため、天候の問題は解決できるといいます。



（米井ファーム 米井崇恭社長）

「高齢化が原因で耕作放棄地が増えてくる。そんな中で今まで守れなかった農地も守れるようになる」



コメ作りの未来を見据えて…。米井ファームでは、今後も節水型乾田直播の作付面積を拡大していきたいと考えています。