オーディオテクニカは、BTSとのコラボレーションモデルとなるワイヤレスヘッドホン『ATH-S300BT BTS』およびワイヤレスターンテーブル『AT-LP60XBT BTS』について、6月5日午前11時よりWeverse Shopにて予約販売を開始することを発表した。

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『ATH-S300BT BTS』は、軽量設計と安定したワイヤレス接続を備えるワイヤレスヘッドホン『ATH-S300BT』をベースとしたモデル。クリアでバランスの取れたサウンドと、シンプルな操作性が特長となっている。コラボレーションモデルでは、BTSロゴに加え、メンバー全員のステージネームをあしらった専用デザインを採用。あわせて、本製品の世界観にあわせて制作されたカラビナアクセサリーが付属する。

『AT-LP60XBT BTS』は、ベルトドライブ方式を採用したフルオート再生対応のBluetoothターンテーブル『AT-LP60XBT』をベースとしたモデル。アナログレコードを手軽に楽しめるエントリーモデルとして展開されており、対応するスピーカーやヘッドホンとワイヤレス接続することで、自由度の高いリスニング環境を構築できる。コラボレーションモデルでは、BTSの最新アルバムのリスニング体験にも調和する特別なデザインを採用。プラッター上にセットするスリップマットには、メンバー全員のシルエットがあしらわれている。

（文＝リアルサウンド編集部）