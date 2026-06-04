中島美嘉とヒトリエが初コラボ！「自分の書いた曲から中島美嘉さんの声が聴こえて来た瞬間、血が蒸発するほどに興奮した」（シノダ）

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7月5日より放送開始となるTVアニメ『無職転生III ～異世界行ったら本気だす～』（TOKYO MX他）のEDテーマが、中島美嘉による新曲「祈り、終われば」に決定した。

■中島美嘉の歌声と、第2期を彩ったヒトリエサウンドが融合

「祈り、終われば」の作詞・作曲を手がけたのは、『無職転生』第2期第2クールOPテーマ「オン・ザ・フロントライン」を担当したロックバンド、ヒトリエのシノダ。中島美嘉とヒトリエ、初となる異色のコラボレーションが実現した。併せて、初公開の本編映像で構成された『無職転生III』最新PVも解禁。「祈り、終われば」の音源も同PV内で初お披露目となっている。

「祈り、終われば」は、シノダが、自身の中から生まれ出る直球の”愛の歌”として書き上げた一曲。中島美嘉の唯一無二の歌声と、第2期を彩ったヒトリエのサウンドが融合し、第3期の物語をよりいっそう昇華させる楽曲となっている。「祈り、終われば」は、各音楽配信サービスにて7月4日午前0時より配信スタートとなる。

最新PVには、父を亡くす絶望を受け止め前を向く主人公・ルーデウスが、愛する家族たちと過ごす穏やかな様子、そして家族を守ろうと決意するセリフが印象的に描かれたもの。ルーデウスとロキシーによる雷を走らせる迫力の魔術シーンも盛り込まれ、第3期で繰り広げられるドラマとアクションが垣間見える内容となっている。映像を盛り上げるEDテーマ「祈り、終われば」にも注目だ。

■中島美嘉コメント

この度、TVアニメ『無職転生』第3期エンディングテーマを歌唱させていただくことになり、とても光栄に思います。本楽曲「祈り、終われば」は、ヒトリエのシノダさんよりご提供いただきました。これまでのわたしの楽曲にはない、新しい性格の曲をいただけたと思います。制作中は、シノダさんの「中島美嘉のために…」という熱い想いをひしひしと受け取ることができて、とっても嬉しく、この素敵な出会いに感謝しています。大切に大切に、歌い続けていきたいと思います。アニメと合わせてこの「祈り、終われば」を楽しんでいただけたら嬉しいです。

■シノダ（ヒトリエ）コメント

中島美嘉さんに「祈り、終われば」という曲を書かせて頂きました。これはTVアニメ『無職転生』第3期に向けられた曲でもあります。

このような半端無い機会を頂いたと同時にどんな曲を書いたらいいのかさっぱりわからなくなるレベルの半端無い重力がわたしの周りに発生し一旦ぺちゃんこに潰れた後、ここは衒う気すらも見当たらないくらい自分の中から生まれ出る直球な”愛の歌”を中島美嘉さんに歌って頂く他ないという境地に達し、無事書き上げることができました。久しぶりに感じた重力だったように思います。

自分の書いた曲から中島美嘉さんの声が聴こえて来た瞬間に、自分の書いた曲から中島美嘉さんの声が聴こえて来たのはさすがに初めてだったので「自分の書いた曲から中島美嘉さんの声が聴こえて来る！！！」と、血が蒸発するほどに興奮したのを覚えています。「祈り、終われば」という曲名がまず初めに思い浮かび、何かもっと良い曲名が出て来るかなと数日寝かせてみたものの、終ぞこの言葉を超えて来るものは出て来ませんでした。

「祈り、終われば」としか言い様の無い曲になったのだと思います。

■リリース情報

2026.07.04 ON SALE

SINGLE 「祈り、終われば」

■番組情報

『無職転生III ～異世界行ったら本気だす～』

7月5日より毎週日曜放送

◇放送

TOKYO MX / BS11 24:00～

サンテレビ 25:30～

KBS京都 24:45～

※放送時間は変更になる可能性あり

◇配信

ABEMA／ｄアニメストア

毎週日曜24:00～ ※地上波同時・最速配信開始

※その他配信サービス、順次配信

※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる可能性あり

【イントロダクション】

2012年から小説投稿サイト「小説家になろう」で連載が開始されて以来絶大な人気を誇る“なろう系ラノベのパイオニア”『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』。理不尽な孫の手の著による本作は、多くの作品が生み出されている「異世界転生系ラノベ」「なろう系小説」のまさに先駆的作品であり、幅広いファンを獲得している同ジャンルの代表作。働きもせず他人と関わりもせず、ただ部屋に引きこもってゲームやネットに明け暮れるだけの34歳のニート男が、ある日交通事故に遭い死亡…したと思った次の瞬間、剣と魔法の異世界に生まれたばかりの赤ん坊として転生！ 少年ルーデウスとして生まれ変わった男が、前世の記憶と後悔を糧に、出会いや試練に直面しながら「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる大河ファンタジー。

■関連リンク

中島美嘉 OFFICIAL SITE

http://www.mikanakashima.com/

ヒトリエ OFFICIAL SITE

https://www.hitorie.jp/

TVアニメ『無職転生III ～異世界行ったら本気だす～』番組サイト

http://mushokutensei.jp