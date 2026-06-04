土日は雲の多い天気で所々でにわか雨に、来週は？【これからの天気(6月4日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
5日(金)は、各地で今日より暑さが増す見込みです。
◆警報・注意報
現在、下越の各地に強風注意報が発表されています。
◆6月5日(金)の天気
・上越地方
日中は、強い日差しが照りつけるでしょう。
上越市と妙高市では真夏日になりそうです。
夜は雲が広がりますが、天気のくずれはない見込みです。
・中越地方
晴れる時間が長くなるでしょう。
朝は涼しくなるところもありますが、日中は日差しでグングン気温が上がり各地で30℃に迫る暑さになりそうです。
・長岡市と三条市周辺
朝から青空が広がるでしょう。
最高気温は29～31℃の予想で、広く夏本番の暑さになりそうです。
熱中症に十分な注意をしてください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
おおむね晴れる見込みですが、5日(金)も風が出やすいでしょう。
最高気温は29℃前後のところが多く、広く7月下旬並みになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
安定した空模様で、夜にかけて天気のくずれはないでしょう。
昼間の気温は27℃前後のところが多く、カラっとした暑さになりそうです。
◆風と波
下越と佐渡で、東よりの風がやや強く吹くでしょう。
波の高さは、上越ではじめ1.5m、佐渡ではじめ2mの予想です。
◆週間予報
6日(土)・7日(日)は、雲の多い天気で所々でにわか雨があるでしょう。
8日(月)・9日(火)は、まとまった雨が降り風が強まるところもありそうです。
最高気温は25℃前後の日が多く、厳しい暑さが収まる見込みです。
5日(金)は所々で真夏日になりそうです。意識的に水分を摂るなど熱中症対策をしてお過ごしください。
5日(金)は、各地で今日より暑さが増す見込みです。
◆警報・注意報
現在、下越の各地に強風注意報が発表されています。
◆6月5日(金)の天気
・上越地方
日中は、強い日差しが照りつけるでしょう。
上越市と妙高市では真夏日になりそうです。
夜は雲が広がりますが、天気のくずれはない見込みです。
・中越地方
晴れる時間が長くなるでしょう。
朝は涼しくなるところもありますが、日中は日差しでグングン気温が上がり各地で30℃に迫る暑さになりそうです。
・長岡市と三条市周辺
朝から青空が広がるでしょう。
最高気温は29～31℃の予想で、広く夏本番の暑さになりそうです。
熱中症に十分な注意をしてください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
おおむね晴れる見込みですが、5日(金)も風が出やすいでしょう。
最高気温は29℃前後のところが多く、広く7月下旬並みになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
安定した空模様で、夜にかけて天気のくずれはないでしょう。
昼間の気温は27℃前後のところが多く、カラっとした暑さになりそうです。
◆風と波
下越と佐渡で、東よりの風がやや強く吹くでしょう。
波の高さは、上越ではじめ1.5m、佐渡ではじめ2mの予想です。
◆週間予報
6日(土)・7日(日)は、雲の多い天気で所々でにわか雨があるでしょう。
8日(月)・9日(火)は、まとまった雨が降り風が強まるところもありそうです。
最高気温は25℃前後の日が多く、厳しい暑さが収まる見込みです。
5日(金)は所々で真夏日になりそうです。意識的に水分を摂るなど熱中症対策をしてお過ごしください。