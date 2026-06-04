果樹の里・聖籠町で『サクランボ』の収穫がはじまりました。



赤く宝石のように輝くサクランボ。聖籠町の加藤文夫さんは、3カ所の農園で12品種のサクランボを育てています。収穫は6月1日から始まり、4日午前4時前から早生品種の『香夏錦(こうかにしき)』と『高砂(たかさご)』を収穫しました。



今年は天気が良く受粉もうまくいったため、2025年より出来栄えは良いということです。



■聖籠町桜桃栽培出荷組合 加藤文夫組合長

「(Q.今年の出来栄えは？)今年は天候にも恵まれて高品質ということで、大きい粒を目指して結構良かったんじゃないか。」



収穫したサクランボはその日のうちに出荷され、県内のスーパーや直売所に並びます。