4日(木)は風が強まったところもありましたが、各地で日差しがたっぷり届き各地で夏日になりました。さて、5日(金)も県内は日差しがたっぷり届きそうです。



◆5日(金)午前9時の予想天気図

県内付近は緩やかに高気圧に覆われる見込みです。このため晴れる時間が長くなり、日中は今日よりも気温の上がるところが多くなりそうです。



◆5日(金)の予想最高気温

上越市や長岡市などで30℃以上の真夏日になるでしょう。そのほかの各地は28℃前後の予想で、広く7月中旬～下旬並みの暑さになりそうです。引き続き、熱中症に注意をしてお過ごしください。



さて、台風が過ぎ去ったばかりですが、この先またまとまった雨が降りそうです。



◆週間予報

5日(金)はよく晴れる一方で、6日(土)・7日(日)は雲が広がりスッキリしない天気になるでしょう。強い降り方ではない見込みですが、所々でにわか雨がありそうです。来週8日(月)と9日(火)は熱帯低気圧が接近する影響で各地で雨が降り、雨脚が強まるところもありそうです。



また、予想最高気温に注目すると、厳しい暑さは一旦5日(金)までの見込みです。6日(土)以降はしばらく25℃前後とこの時期らしい気温になりそうです。



来週の雨については、最新の天気予報を確認しましょう。