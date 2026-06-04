「マンゲキ」大阪・森ノ宮よしもと漫才劇卒業メンバー8組、 卒業公演が開催決定【概要】
「よしもと漫才劇場」で7月末をもって大阪・よしもと漫才劇場および森ノ宮よしもと漫才劇場を卒業する8組による卒業単独公演ならびに企画公演を開催することが決定した。
【画像】7月に豪華公演続々！マンゲキを支えたメンバーによる卒業公演【複数】
ガチャガチャ、祇園、デルマパンゲ、吉田たち、ダブルアート、マイスイートメモリーズ、マグリット、シゲカズですの8組。劇場を支えてきたメンバーの節目となる公演であり、新たな門出を彩る特別な機会となる。
会場チケットは、FANYチケットできょう4日午後8時から先行販売を開始する。
【公演概要】
■デルマパンゲ迫田の((巨爆笑))ポスト大会
日程：7月8日（水）19：15開場／ 19：30開演／ 20：30終演
会場：よしもと漫才劇場
料金：前売2000円／当日2300円／配信1500円
出演：デルマパンゲ・迫田、ミルクボーイ・駒場、Dr.ハインリッヒ・幸、真輝志、ぎょうぶ・為国、幸のとり・永迫、シカノシンプ・北川、彼岸花・坂本
デルマパンゲ・広木
■シゲカズです卒業公演 最後のさらにさらにマンゲキ~シゲカズですpresents集大成の日~
日時：7月16日（木）20：15開場／ 20：30開演／ 22：00終演
会場：よしもと漫才劇場
料金：前売2000円／当日2300円／配信1500円
出演：シゲカズです
ななまがり、カベポスター、イチオク・ないすケン、豪快キャプテン、フースーヤ、しげ
■ガチャガチャ漫才劇場卒業単独ライブ〜小道具漫才師への道！〜
日程：7月16日(木) 18：45開場／19：00開演／20：00終演
会場：日本橋ポルックスシアター
料金：前売2000円／当日2300円 (※別途600円のドリンク代)／配信なし
出演：ガチャガチャ
ミルクボーイ
■ダブルアート単独公演「永遠。いざ、さらば」
日時：7月19日（日）20：15開場／ 20：30開演／ 21：45終演
会場：よしもと漫才劇場
料金：前売2500円／当日2800円／配信1500円
出演：ダブルアートほか
■マグリットの最初で最後の漫才劇場単独ライブ「未開封」
日時：7月22日（水）20：45開場／ 21：00開演／ 22：00終演
会場：よしもと漫才劇場
料金：前売1500円／当日1800円／配信1300円
出演：マグリット
■祇園単独公演「お待たせしました祇園でした。」
日程：7月24日（金）18：45開場／ 19：00開演／ 20：30終演
会場：よしもと漫才劇場
料金：前売2000円／当日2200円／配信1500円
出演：祇園
■マイスイートメモリーズの卒業公演「My Sweet Memories」
日時：7月29日（水）19：15開場／ 19：30開演／ 20：30終演
会場：よしもと漫才劇場
料金：前売1500円／当日1800円／配信1500円
出演：マイスイートメモリーズ、イノシカチョウ、黒帯、フースーヤ
■吉田たち卒業公演「base、5up、マンゲキ17年間本当にありがとうございました。」
日時：7月30日（木）18：45開場／ 19：00開演／ 22：00終演
会場：よしもと漫才劇場
料金：前売4500円／当日5000円／配信3000円
出演：吉田たち
【画像】7月に豪華公演続々！マンゲキを支えたメンバーによる卒業公演【複数】
ガチャガチャ、祇園、デルマパンゲ、吉田たち、ダブルアート、マイスイートメモリーズ、マグリット、シゲカズですの8組。劇場を支えてきたメンバーの節目となる公演であり、新たな門出を彩る特別な機会となる。
会場チケットは、FANYチケットできょう4日午後8時から先行販売を開始する。
■デルマパンゲ迫田の((巨爆笑))ポスト大会
日程：7月8日（水）19：15開場／ 19：30開演／ 20：30終演
会場：よしもと漫才劇場
料金：前売2000円／当日2300円／配信1500円
出演：デルマパンゲ・迫田、ミルクボーイ・駒場、Dr.ハインリッヒ・幸、真輝志、ぎょうぶ・為国、幸のとり・永迫、シカノシンプ・北川、彼岸花・坂本
デルマパンゲ・広木
■シゲカズです卒業公演 最後のさらにさらにマンゲキ~シゲカズですpresents集大成の日~
日時：7月16日（木）20：15開場／ 20：30開演／ 22：00終演
会場：よしもと漫才劇場
料金：前売2000円／当日2300円／配信1500円
出演：シゲカズです
ななまがり、カベポスター、イチオク・ないすケン、豪快キャプテン、フースーヤ、しげ
■ガチャガチャ漫才劇場卒業単独ライブ〜小道具漫才師への道！〜
日程：7月16日(木) 18：45開場／19：00開演／20：00終演
会場：日本橋ポルックスシアター
料金：前売2000円／当日2300円 (※別途600円のドリンク代)／配信なし
出演：ガチャガチャ
ミルクボーイ
■ダブルアート単独公演「永遠。いざ、さらば」
日時：7月19日（日）20：15開場／ 20：30開演／ 21：45終演
会場：よしもと漫才劇場
料金：前売2500円／当日2800円／配信1500円
出演：ダブルアートほか
■マグリットの最初で最後の漫才劇場単独ライブ「未開封」
日時：7月22日（水）20：45開場／ 21：00開演／ 22：00終演
会場：よしもと漫才劇場
料金：前売1500円／当日1800円／配信1300円
出演：マグリット
■祇園単独公演「お待たせしました祇園でした。」
日程：7月24日（金）18：45開場／ 19：00開演／ 20：30終演
会場：よしもと漫才劇場
料金：前売2000円／当日2200円／配信1500円
出演：祇園
■マイスイートメモリーズの卒業公演「My Sweet Memories」
日時：7月29日（水）19：15開場／ 19：30開演／ 20：30終演
会場：よしもと漫才劇場
料金：前売1500円／当日1800円／配信1500円
出演：マイスイートメモリーズ、イノシカチョウ、黒帯、フースーヤ
■吉田たち卒業公演「base、5up、マンゲキ17年間本当にありがとうございました。」
日時：7月30日（木）18：45開場／ 19：00開演／ 22：00終演
会場：よしもと漫才劇場
料金：前売4500円／当日5000円／配信3000円
出演：吉田たち