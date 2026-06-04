IMP.鈴木大河、舞台初主演に喜び＆プレッシャー感じるも「楽しくやれたら」 椿泰我の長文メッセージに感謝も
7人組グループのIMP.の鈴木大河が4日、東京・IMM THEATERで行われた舞台『曲がれ！スプーン』（きょう4日公開）公開ゲネプロ及び開幕前会見に登壇。舞台単独主演を務めることに対しての気持ちを語った。
【写真】丸いメガネがかわいい！愛嬌たっぷりの松井愛莉
サイキックコメディである今作で鈴木は、サイコキネシスを持つエスパー・河岡役を務める。今作の主演が決まった時、「率直にすごくうれしかったです」とにっこり。一方で「その分プレッシャーも感じていました」とも。その後、「今回このキャストみなさんとやると決まった時に、無責任なんですけど、座長らしくなくていいなと思ったんですよ。一番年下なのもありますし、みなさんが経験豊富なので、とことんみなさんから学んで。作品の性質上、一人すごくセリフがあるというわけではないので、楽しくやれたら」と語った。
これを聞いた共演の相島一之は「大河くん男前なんですよ。稽古場での居方や人との接し方がすごく男前です」と鈴木の振る舞いを絶賛。岡田義徳からは「舞台上で、いつもすごく楽しそうで、目が合う度にこっちまで笑顔になれる」とコメント。
また、公開初日を迎え、メンバーの松井奏と椿泰我から「初日おめでとう」という祝福のメッセージがあったという。ゲネプロが始まる前は緊張していたそうだが、「椿からすっごい長文が来て。本番前に読むには大変なくらい長文が来て。それが逆にちょっと面白くなって、緊張が解けたというのはあるので、後で感謝しておこうと思います」と笑顔を見せた。
本作は2000年12月、ヨーロッパ企画の上田誠が作・演出を手掛けて『冬のユリゲラー』というタイトルで初上演。02年に再演、05年にフジテレビの深夜ドラマ『劇団演技者。』でテレビドラマ化、07年には再々演、09年に『曲がれ！スプーン』に改題され、時代を超えて愛されるコメディ作品。町外れの喫茶店を舞台に、さまざまな超能力を持つエスパーたちが日ごろ隠している超能力を披露しあうパーティを開催するが、たまたま店を訪ねてきた男を仲間だと勘違いして招き入れてしまい、さらにそこへ超常現象を扱うテレビ番組の女性ADが現れ、奇想天外なストーリーを描く。
きょう4日から14日までは同劇場で、17日から19日までは京都劇場で上演される。
会見にはほかに、岡田義徳、忍成修吾、時任勇気、オラキオ、ひょうろく、松井愛莉、相島一之、大歳倫弘氏が登壇した。
【写真】丸いメガネがかわいい！愛嬌たっぷりの松井愛莉
サイキックコメディである今作で鈴木は、サイコキネシスを持つエスパー・河岡役を務める。今作の主演が決まった時、「率直にすごくうれしかったです」とにっこり。一方で「その分プレッシャーも感じていました」とも。その後、「今回このキャストみなさんとやると決まった時に、無責任なんですけど、座長らしくなくていいなと思ったんですよ。一番年下なのもありますし、みなさんが経験豊富なので、とことんみなさんから学んで。作品の性質上、一人すごくセリフがあるというわけではないので、楽しくやれたら」と語った。
また、公開初日を迎え、メンバーの松井奏と椿泰我から「初日おめでとう」という祝福のメッセージがあったという。ゲネプロが始まる前は緊張していたそうだが、「椿からすっごい長文が来て。本番前に読むには大変なくらい長文が来て。それが逆にちょっと面白くなって、緊張が解けたというのはあるので、後で感謝しておこうと思います」と笑顔を見せた。
本作は2000年12月、ヨーロッパ企画の上田誠が作・演出を手掛けて『冬のユリゲラー』というタイトルで初上演。02年に再演、05年にフジテレビの深夜ドラマ『劇団演技者。』でテレビドラマ化、07年には再々演、09年に『曲がれ！スプーン』に改題され、時代を超えて愛されるコメディ作品。町外れの喫茶店を舞台に、さまざまな超能力を持つエスパーたちが日ごろ隠している超能力を披露しあうパーティを開催するが、たまたま店を訪ねてきた男を仲間だと勘違いして招き入れてしまい、さらにそこへ超常現象を扱うテレビ番組の女性ADが現れ、奇想天外なストーリーを描く。
きょう4日から14日までは同劇場で、17日から19日までは京都劇場で上演される。
会見にはほかに、岡田義徳、忍成修吾、時任勇気、オラキオ、ひょうろく、松井愛莉、相島一之、大歳倫弘氏が登壇した。