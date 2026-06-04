熊本県高校総体、サッカーの決勝は男女ともに接戦となりました。

【写真を見る】スポーツマンシップで行こう！熊本県高校総体2026／6月4日（木）サッカー決勝 女子は東海大星翔がPK戦で2年連続V、男子は大津が延長制しインターハイへ

サッカー女子決勝（東海大星翔 vs 秀岳館）

女子の決勝は、東海大星翔と秀岳館の対戦。決勝で戦うのが13年連続というライバル対決でした。

大粒の雨が打ちつけるなか、両チームともにチャンスを作るものの、枠をとらえることができません。

両チーム無得点のまま、試合はPK戦へ。秀岳館は3人目4人目が枠外に。

東海大星翔は、4人目の白石舞花が決めて、2年連続6回目の優勝です。

＜PK結果＞

秀岳館 〇〇××

星 翔 〇〇〇〇

東海大星翔 梅原陽和 主将（3年）「全員で最後まで諦めずに戦い抜いたことで、勝利を掴めたと思うので良かったです」

女子優勝の東海大星翔は、6月20日（土）からの九州大会に臨み、そこで上位2校に入ると全国大会へ進めます。

サッカー男子決勝（大津 vs 熊本商業）

一方男子は大津と熊本商業の対戦でした。

後半20分。大津が先制すると、その9分後に熊本商業が同点に追いつき延長戦に入ります。

試合を決めたのは延長終了間際、大津のゴールでした。手に汗握る展開で大津が延長戦を制し、インターハイ出場を決めました。