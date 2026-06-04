物価高騰が続き、食料品の値上げが相次ぐ中、コメの販売価格が下がっています。コメの価格は今後どうなるのか販売と生産の現場を取材しました。

【写真を見る】コメ5kg4500円⇒3700円台へ！余りまくってる？ 「安くてうれしい」消費者の一方で、販売・生産の現場は…

5kg4500円⇒3700円台へ コメの値下がりが進む

取材したのは熊本市内のスーパーマーケットです。

ロッキー水前寺店 中熊飛太さん「今年1月は5kg4200円から4500円ぐらい。今は大体500円くらい一律で下がって、商品によっては1000円下がっているものも」

農林水産省によりますと、全国のスーパーで販売される米5kgの平均価格は、今年1月時点で4416円だったのが5月は3796円と、600円以上値下がりしています。

来店者「ブレンド米が5kg3000円で買えた。すごく嬉しかった」

なぜ安くなった？ そこにはアノ存在が

なぜコメの価格が下がったのか。卸売も行う集荷業者は、去年、世間を騒がせた「備蓄米」の存在をあげました。

藤木米穀 藤木健太 専務「備蓄米が出た分、溢れて まだ倉庫に入り切れていないくらい。もう安く売るしかない」

――いまの取引価格は？

藤木専務「去年の秋は（60kgで）3万4000円が今は2万円以下」

余りまくっているコメ 新米の時期までに何とか…

政府の狙い通り、備蓄米の放出によって低下したコメの価格。この業者では、合わせて1000トン以上の在庫がありますが、この時期としては異例の多さだと言います。

藤木専務「新米が入ってくるまでには売りたいけれど、なかなかそういうわけにはいかないですよね」

その上で、今後のコメ価格については…

藤木専務「国が何も対応しない限りは、安くなるでしょうね。余りまくっているのでコメが」

「安さの恩恵がない」悩む飲食店も

買う側にとってはありがたいコメの価格下落ですが、悩ましい問題に直面している飲食店もあります。

おむすび茶房勅－toki－ 藤本高子店長「新米が出た時に1年分まとめてお願いするので、何も変わらず」

去年10月の価格が高い時期に購入契約をしたため、仕入値は高いままとのことです。

今年1月すでに数十円値上げした商品の値段を、さら上げることも考えたといいますが…

藤本店長「手に取りやすい価格で頑張っている。今年の新米の時期にちょっとでも下がればいいかな」

生産農家の懸念「新米価格に影響を与えないか？」

阿蘇カルデラライスセンター 佐藤健介代表「去年くらいの利益率があれば、継続的に営農できる状態ですが、これだけ資材価格が高騰していくと、今年に関しては『恐らく（新米の）値段が下がるだろう』という予測の中で、来年も継続して農業ができるだろうかという不安があります」

「およそ去年のような（1俵＝60キロあたり）3万円台はないと思います。我々としては、2万円台で取引ができれば良いかなと思いますが、昨今のコメの下落幅からすれば、2万円台を下回る可能性もあり、非常に懸念しています」

「農業が途絶えないように購入を」

阿蘇市のコメ農家、佐藤さんは、中東情勢などの影響で資材や燃料費などは3割ほど高騰し、コメ作りに関するコストも上がっているといいます。

阿蘇カルデラライスセンター 佐藤健介代表「（農家としては）おいしいおコメを提供しているものの、値段が課題で、農業という分野が途絶えないように、消費者の皆さんにも理解してもらいながら、少しでも購入してほしい」

その上で佐藤さんは「農家が長期的に農業を続けられるために、国の政策による支援が必要」と話しています。