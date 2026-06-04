4日、国会で高市首相が追及を受けたのが、“中傷動画”を巡る週刊誌報道についてです。音声の確認を求める野党に対し、高市首相の回答は「有料会員になりたくないから確認していない」でした。

■“オンライン上の会話音声”週刊文春が3日に報じる

4日、中道改革連合の伊佐議員が高市首相に切り込んだのは…

中道改革連合 伊佐議員

「中道の候補者に対して誹謗（ひぼう）中傷動画を量産したと」

高市首相側が2月の衆議院選挙などで他の候補を中傷する動画を投稿したとする、週刊文春の報道についてです。

高市首相（先月11日）

「週刊誌の記事を信じるか秘書を信じるかというと、私は秘書を信じます」

これまで自身の公設第1秘書が、中傷動画の作成者とされる男性とやりとりしていたとする報道について、高市首相は「やりとりは確認できない」と説明してきましたが、3日に「週刊文春」が首相の秘書と男性によるオンライン上の会話だとする音声を報じたのです。

■高市首相「有料会員になろうとは思いませんでした」

伊佐議員

「その音声が木下秘書本人かどうか確認してほしいとお願いをしていました」

高市首相

「委員のご質問通告を見たのが、けさ3時半ぐらいだったかと思います。ご指摘のオンラインというものを確認しようと思いましたら、会員制の有料オンラインなんですね。有料オンライン会員になろうとは思いませんでした。その方法もありませんでしたので確認できませんでした」

質問を見た時間が遅かったうえ、音声が有料だったため、内容を確認できなかったと説明しました。

■中道・伊佐議員「有料だから確認できませんというのはちょっと…」

伊佐議員

「何のための事前通告ですか。事前に通告してくださいということで（通告が）昨日の昼過ぎぐらいの時間帯。何もできませんでしたというのは、私はそれは通らないと思います」

高市首相

「秘書官がかわりに有料会員になってそれを聞いて、文字起こしをして私に伝えろという話でしょうか」

伊佐議員

「違います」

◇

高市首相

「私に聞けと言われても、私が夜中にそういう内容を知って、それで有料会員になって聞くということ、これは非常に厳しいことです」

「有料会員」にこだわる高市首相。

伊佐議員

「私が言ってるのは（秘書）本人にちゃんと確認しといてくださいと。有料だから確認できませんというのはちょっと」

■秘書本人の音声か「断言することは難しい」と高市首相

その後、高市首相は昼の休憩中に音声を文字に起こしてもらった内容を確認したといいます。

高市首相

「有料のものをですね、他人に聞かせてはいけないという規約に抵触してはいけないかと思いましたので、文字起こしをしてもらいました。その内容については、広く国民の声を聞くためにはどうしたらいいのかといった内容でしたので、動画の作成ですとかそういったやりとりではないものでした」

◇

中道改革連合 長妻議員

「木下秘書の本人の音声、本人の声ということで間違いないですか」

高市首相

「断言することは難しいけれども、あのやりとりの内容は把握しました」

秘書本人の音声かどうかについては、文字起こしであることを理由に「断言することは難しい」と述べました。

◇

政治部の矢岡亮一郎官邸キャップ

「今回の問題の本質は、民主主義の根幹である『選挙の公平性』、投票の判断をゆがめかねない誹謗中傷に、首相本人でなくても、秘書が関与した疑惑が浮上している点です。もし潔白であれば、動画も有料であることを理由に確認を拒むことなく、丁寧に説明していく姿勢が求められています」

野党は5日も引き続き追及する方針です。