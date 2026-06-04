兵庫県たつの市で親子が殺害された事件。川で遺体で見つかった容疑者は「ほぼ空腹状態」だったということです。

5月、たつの市の住宅で、田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）が殺害された事件。

公開手配されていた大山賢二容疑者（42）は、6月3日午前10時半ごろ市内を流れる「揖保川」の支流で、遺体で発見されました。

（MBS福岡葵記者）「発見された遺体は黒地に白いラインの入ったズボンをはいていたということです。死亡したあと川に流された可能性もあるというです」

田中さん親子が死亡したのは、5月13日ごろとみられていますが、その翌日の14日には、最寄りのJR播磨新宮駅近くの防犯カメラに、大山容疑者とみられる人物が映っていました。

16日には、現場から東に約30km離れた高砂市で、路上で寝ていた大山容疑者が警察官から職務質問を受けていたことも分かっていて、「人を殺した」と話したと言います。

その後、警察署で話を聞かれたものの大山容疑者は日時や場所、殺害相手を明らかにせず、警察は、10年近く前に住んでいた実家があった、たつの市の現場近くまで車で送り届けました。この時の大山容疑者の所持金はわずか550円でした。

この2日後の5月19日、田中さん親子の遺体が見つかり事件が発覚しますが、翌日の20日夕方、事件現場から約2kmの場所にある揖保川の橋の下で、目撃されたのを最後に足取りは途絶えました。

3日、最後に目撃された橋から約10km下流の地点で、遺体で見つかった大山容疑者。

死因は不明ですが、死亡したのは5月20日ごろとみられ、ほぼ空腹状態だったということです。

捜査関係者によりますと、大山容疑者がかつて住んでいた空き家からは、少量の血痕のようなものがついたグレーのパーカーも見つかったということで、警察は田中さん親子を殺害した疑いで、容疑者死亡のまま書類送検する方針です。